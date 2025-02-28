"Авито Работа": фасадчик стал самым высокооплачиваемым рабочим специалистом этой зимой в Самарской области

Аналитики "Авито Работы" провели исследование, в рамках которого выявили средние зарплатные предложения для специалистов рабочих и линейных профессий в зимний сезон 2024/2025 в Самарской области.

По результатам анализа самой высокооплачиваемой специальностью оказался фасадчик — работодатели готовы платить таким сотрудникам в среднем 172 933 руб. в месяц при фиксированном графике. По сравнению с аналогичным периодом 2023/2024 г., уровень оплаты труда в этой профессии вырос на 55%.

Фасадчики специализируются на отделке и утеплении фасадов зданий. В их обязанности входит подготовка поверхностей, нанесение различных видов отделочных материалов, установка декоративных элементов и обеспечение теплоизоляции. Востребованность этих специалистов обусловлена активным строительством и реконструкцией зданий в регионе, а также растущими требованиями к энергоэффективности и эстетике фасадов.

Шлифовщики заняли второе место в списке с ростом зарплатных предложений на 30% за год. Средняя зарплата, на которую могли рассчитывать соискатели этой зимой, составила 119 058 руб. в месяц. Эти специалисты занимаются обработкой поверхностей различных материалов, обеспечивая необходимую точность и качество изделий в машиностроении и других отраслях промышленности.

Замыкают тройку лидеров автожестянщики с зарплатными предложениями в 113 018 руб. в месяц. Средняя сумма дохода, которую для них указывали работодатели в объявлениях, продемонстрировала прирост за год — на 12%. Автожестянщики специализируются на ремонте и восстановлении кузовов автомобилей, устраняя повреждения и восстанавливая форму деталей.

"Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика. Современные автомобили оснащены сложными электронными системами, и их диагностика требует знаний в области электротехники, работы с бортовыми компьютерами и программным обеспечением. Дефицит специалистов с этими навыками на рынке усиливает конкуренцию за них, что ведет к повышению уровня зарплатных предложений. Аналогичная ситуация наблюдается и в строительстве, где спрос на квалифицированных рабочих остается стабильно высоким", — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы".