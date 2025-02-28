Весне дорогу: романтика, дорамы, фэнтези и мировые премьеры в мартовской афише Wink.ru

Яркое солнце и тепло, за которые мы так любим весеннее время года, в марте разглядеть непросто. Но онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) знает, где их искать, и готов стать для зрителей проводником в весну. В дорогу можно взять загадочное фэнтези, полезный научпоп, интеллектуальные блокбастеры, бодрую дораму и много-много романтики. Все это поклонники хорошего кино найдут среди мартовских премьер онлайн-кинотеатра.
6 марта стартует показ одного из самых ожидаемых проектов — восьмисерийного драмеди "Между нами химия" (18+) из линейки Wink Originals о вынужденных поисках мужа с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым. Его главная героиня Таня узнает о серьезном диагнозе и ищет мужчину, который позаботится о ее детях, если она не справится с болезнью.
А вот героиня сериала "Счастье на паузе" (18+) Фима (Евдокия Лаврухина), кажется, уже всё нашла. Любимое дело процветает, любимый муж Костя (Александр Лавров) носит на руках. Теперь в планах — любимый ребенок. По совету врача пара собирается в путешествие, но незадолго до поездки к Фиме приходит девушка, которая утверждает, что Костя — лицемерный альфонс, виновный в смерти ее сестры, а следующая его жертва — сама Фима. Вопреки всем уговорам, Фима едет в отпуск с мужем и даже не представляет, какую ошибку она совершила. Первую серию этой истории зрители увидят также 6 марта.
Любителям разгадывать загадки более мистического характера Wink.ru предлагает комедийный сериал "Граница миров" (16+). Братья Шиловы, Серёга (Даня Киселев) и Лёха (Денис Нурулин) после встречи с вампиром открывают в себе суперспособности и заодно узнают, где в городе находится портал между мирами людей и нечисти. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими "туристами" из Темного мира присматривают сотрудники секретной организации "Граница миров" под руководством Павла Никитича (Николай Добрынин). Братья становятся частью необычного коллектива, и теперь им предстоит не только следить за поведением "темных", но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта. Заглянуть в загадочный портал зрители смогут 3 марта.
Если родной нечисти покажется мало, можно посмотреть, как живут ее заграничные коллеги. Герой семейного фэнтези "Дети леса" (6+) Караг (Эмиль Шериф) выглядит обычным подростком, но у него есть удивительная тайна. Он — оборотень: наполовину человек, наполовину пума. Однажды мальчику выпадает шанс поступить в загадочную школу "Кристалл", где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение. В Wink.ru этот фильм доступен с 6 марта.
Тему семейного кино в марте продолжит "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (6+). Историю путешествия маленькой девочки, вызванного капризом природы, знают и любят несколько поколений. В киноверсии режиссера Игоря Волошина — первая часть приключений Элли (Екатерина Червова) и ее друзей. Фильм полон ярких сказочных спецэффектов, а главные роли в нем исполняют самые настоящие звезды, среди которых Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Светлана Ходченкова (Бастинда) и Дмитрий Чеботарёв (Урфин Джюс).
Любознательные зрители и сторонники фундаментального подхода ко всему на свете оценят российский документальный сериал "Тело как гаджет" (16+). В формате увлекательного путешествия в мир современных технологий он рассказывает о научных открытиях и достижениях, меняющих привычный взгляд на способности человеческого организма. Каждый фильм цикла посвящен одной теме: кровь, кожа, зрение и разум. Кажется, это реальный шанс научиться использовать завоевания науки для улучшения своей жизни и здоровья. Четыре серии этого научно-популярного проекта Wink.ru покажет 12 марта.
Южнокорейское кино не сдает позиций в любое время года. В марте его ценителей ждет остросюжетный сериал "Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син" (16+). В основе сюжета — история бывшего адвоката Ли Хан Сина (Го Су), который становится инспектором по условно-досрочному освобождению в одной из тюрем. Получив эту должность, мужчина обретает власть и может решать, освобождать заключенных или нет. Герой по-своему вершит правосудие, а вот зачем ему это нужно, зрители Винк узнают в первый день весны.
Фанаты новинок мирового проката наверняка ждут возможности увидеть фильм знаменитого итальянского режиссера Паоло Соррентино "Партенопа" (18+). В 2024 году лента была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Главная героиня в исполнении модели Селесты Далла Порта носит имя сирены, безуспешно пытавшейся соблазнить Одиссея. Реальная Партенопа из Неаполя живет на полную катушку: меняет любовников и увлечения, при этом успевает и учиться в университете и танцевать в ночных клубах. В перерывах Партенопа ведет интеллектуальные беседы с писателями, среди которых и Джон Чивер (Гэри Олдман). Жизнь девушки из состоятельной семьи омрачает лишь одно событие — суицид брата. Фильм завораживает сочетанием красивой картинки и философской атмосферы. Угадать, что это — жажда богемных удовольствий или поиск своего пути, зрители смогут 1 марта.
Остаться еще на пару часов в Италии предлагает режиссер Эдвард Бергер. Его картина "Конклав" (18+) рассказывает о борьбе за власть в Ватикане. После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выборам нового главы католической церкви. Организовать и провести строгую, уходящую корнями в века процедуру поручают кардиналу Лоуренсу (Рэйф Файнс). Информация о тайнах главных кандидатах на место Папы, которую он получает, может радикально повлиять на результат выборов и пошатнуть церковные устои. Картина, которая стала триумфатором главных мировых кинофестивалей, а в 2025 году номинирована на "Оскар" в восьми категориях, уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?