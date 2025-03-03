Самарские синоптики предсказали к середине недели плюсовую температуру

В Приволжском УГМС сообщили, что к среде воздух в Самарской области прогреется до +2 градусов.

"Первые дни календарной весны в регионе, под влиянием области повышенного атмосферного давления, ожидаются морозными со слабым ветром. В дальнейшем с перестройкой атмосферных процессов пройдет небольшой снег, температурный фон заметно повысится", — сообщили специалисты Приволжского УГМС.

В понедельник, 3 марта, в Самаре облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха -2…-4 °C.

Во вторник, 4 числа, в регионе сохранится облачная погода с небольшим снегом. Ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 °C, днем 0…-5 °C.

К среде, 5 марта, в Самарской области ожидается облачная погода и небольшие, местами умеренные осадки. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, днем -3…+2 °C.