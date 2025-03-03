Самарские синоптики предсказали к середине недели плюсовую температуру

В Приволжском УГМС сообщили, что к среде воздух в Самарской области прогреется до +2 градусов.
"Первые дни календарной весны в регионе, под влиянием области повышенного атмосферного давления, ожидаются морозными со слабым ветром. В дальнейшем с перестройкой атмосферных процессов пройдет небольшой снег, температурный фон заметно повысится", — сообщили специалисты Приволжского УГМС.
В понедельник, 3 марта, в Самаре облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха -2…-4 °C.
Во вторник, 4 числа, в регионе сохранится облачная погода с небольшим снегом. Ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 °C, днем 0…-5 °C.
К среде, 5 марта, в Самарской области ожидается облачная погода и небольшие, местами умеренные осадки. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, днем -3…+2 °C.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????