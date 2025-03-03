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Образование Общество

В вузах Воронежа прошли заключительные этапы инженерной олимпиады "Звезда"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заключительные этапы многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" прошли в первой половине февраля в Воронежском государственном университете (ВГУ) и Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ). Оба вуза входят в состав Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. На финальный этап соревнований съехались школьники из Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону и Таганрога.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность подготовки инженерных кадров для страны. По его словам, необходимо усиливать практическую подготовку в вузах и мотивировать школьников к изучению технических дисциплин, в том числе через олимпиадное движение.

Именно этой цели и служит многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда", организатором которой является Союз машиностроителей России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям. Школьники, показавшие лучшие результаты в соревновании, получают возможность поступить в российские вузы без экзаменов.

"Олимпиада "Звезда" не только дает возможность ребятам проверить свои знания, но и помогает определиться с выбором будущей профессии. Мы видим, что школьники, принимающие участие в конкурсе, действительно проявляют интерес к инженерным специальностям. Для ВГТУ важно поддерживать такие инициативы и привлекать талантливых абитуриентов", — отметила директор центра работы с абитуриентами Елена Киселева.

В начале февраля заключительные этапы олимпиады в ВГУ прошли по профилям "Информационная безопасность" и "Естественные науки". В ВГТУ школьников испытывали по направлениям "Авиационная и ракетно-космическая техника", "Приборостроение", "Машиностроение" и другим.

Олимпиада "Звезда" была создана в 2015 году. Ее основной целью является стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности у школьников 7-11 класса, их ранняя профориентация и развитие интереса к будущей профессии. Банк НОВИКОМ традиционно поддерживает инициативы Союза машиностроителей России, в том числе и инженерную олимпиаду "Звезда". Воронежское региональное отделение СоюзМаш, которое курирует Председатель Правления банка Елена Георгиева, ежегодно участвует в награждении победителей и призеров инженерного состязания. Торжественная церемония состоится в мае.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

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