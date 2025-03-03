В Самаре проверят системы оповещения о ЧС

В среду, 5 марта, в Самаре будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения, сообщает мэрия города.

В период с 10:40 до 10:45 в областной столице будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан.

Звучание электросирен означает сигнал "Внимание всем!".

По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке.