В Самаре на ул. Нагорной снесут аварийный дом

Многоквартирный аварийный дом №205 на ул. Нагорной снесут до конца марта, сообщает мэрия Самары.

Дом находится рядом с соцобъектом и был признан аварийным еще до 1 января 2017 года. В рамках госпрограммы переселения граждан из аварийного жилья жители были расселены.

Участок, на котором располагается дом, входит в зону комплексного развития территории. В планах инвестора проекта — ООО "Премьер-инвестстрой" — здание по указанному адресу должны были снести до конца 2026 года. По итогам проведенных переговоров инвестор принял обязательство снести аварийное строение уже в первом квартале 2025 года.