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Хоккей Спорт

"Лада" уступила "Металлургу" по буллитам

ЧЕЛЯБИНСК. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 марта, хоккеисты "Лады" на выезде в серии буллитов уступили ХК "Металлург", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла в УКРК "Арена Металлург" в Магнитогорске.

Хозяева с первых минут встречи завладели инициативой. Тем не менее, волжане уверенно сдерживали их натиск и время от времени убегали в контратаку.

В следующей двадцатиминутке настойчивость тольяттинского коллектива в атаке заметно возросла, однако счет в середине поединка все равно открыли хоккеисты "Металлурга" — Робин Пресс в касание замкнул поперечную передачу Игоря Гераськина. 1:0. Далее у "сталеваров" было два выхода "1 на 1", но ни Денис Зернов, ни Егор Коробкин своими шансами не воспользовались, а затем в аналогичной ситуации уже "Лада" упустила возможность забить — Никита Попугаев проиграл свою дуэль Илье Набокову.

В третьем периоде небольшое преимущество прослеживалось у магнитогорцев, однако удвоить отрыв им никак не удавалось — Максим Третьяк здорово действовал на последнем рубеже и держал "Ладу" в игре. Волжане, в свою очередь, пытались нащупать брешь в обороне "Металлурга" и на 59-й минуте Марсель Ибрагимов не позволил шайбе покинуть зону и тут же щелкнул от синей линии, после чего Михаил Фисенко результативно подставил клюшку и снаряд, чуть изменив траекторию полета, оказался в сетке — 1:1. Так "автозаводцы" смогли перевести матч в овертайм.

Дополнительный игровой отрезок выдался безголевым и выявлять победителя пришлось в серии буллитов, в которой тольяттинская команда уступила. У "Металлурга" попаданиями отметились Егор Яковлев и Никита Михайлис. Итог — поражение "Лады" со счетом 1:2.

Короткую выездную серию "автозаводцы" завершат 5 февраля в Минске, где пройдет встреча с местным "Динамо".

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