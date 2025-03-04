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Общество

В самарском колледже им. Мачнева отремонтируют бомбоубежище

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ищут подрядчика на разработку проектно-сметной документации для проведения капремонта бомбоубежища в здании Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева" на пр. Карла Маркса, 447. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо осмотреть объект на предмет оценки технического состояния, деформационных повреждений, дефектов несущих и ограждающих конструкций, а также оценки технического состояния инженерно-технических систем, с последующей выдачей акта технического осмотра. Разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение экспертизы по ней исполнитель должен не позднее 5 июня 2025 года.

Стоимость работ оценили в 1,24 млн рублей. Оплачивать их будут за счет субсидии из областного бюджета.

Гид потребителя

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Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

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