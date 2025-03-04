В самарском колледже им. Мачнева отремонтируют бомбоубежище

В Самаре ищут подрядчика на разработку проектно-сметной документации для проведения капремонта бомбоубежища в здании Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева" на пр. Карла Маркса, 447. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо осмотреть объект на предмет оценки технического состояния, деформационных повреждений, дефектов несущих и ограждающих конструкций, а также оценки технического состояния инженерно-технических систем, с последующей выдачей акта технического осмотра. Разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение экспертизы по ней исполнитель должен не позднее 5 июня 2025 года.

Стоимость работ оценили в 1,24 млн рублей. Оплачивать их будут за счет субсидии из областного бюджета.