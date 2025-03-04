Самарская ракета "Союз-2.1б" со спутником Минбороны успешно стартовала с Плесецка

В понедельник, 3 марта, с Государственного испытательного космодрома Плесецк успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщает Роскосмос.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

После старта "Союз-2.1б" был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.