Интернет-мошенники повысили свою активность к праздникам

По данным антифишинговой платформы МегаФона, число подобных мошеннических ресурсов в январе — феврале этого года выросло вдвое.
Обычно перед праздниками защитные решения оператора фиксируют рост числа фишинговых сайтов примерно на треть, однако с начала года статистика уже продемонстрировала почти двукратный рост. В прошлом году в новогодние каникулы и в преддверии гендерных праздников алгоритмы МегаФона фиксировали порядка 17 тысяч фишинговых доменов в месяц. В этом году уровень выявления только в январе превысил отметку в 30 тысяч доменов. Наиболее распространены ресурсы, имитирующие инвестиционные проекты и финансовые организации, маркетплейсы, а в праздничный сезон к ним добавились сайты с несуществующими розыгрышами и акциями.
Соотношение между основными видами фишинга осталось прежним. Ресурсы-имитаторы инвестиционной и финансовой тематики занимают примерно 60% от общей доли. Обычно они маскируются под брендинг крупных корпораций, сообщают о возможности получить выплату по случаю праздника или выгодно вложить деньги — для этого пользователь должен зарегистрироваться и указать данные своей платежной карты. На втором месте сайты, маскирующиеся под маркетплейсы и крупные интернет-магазины брендов — всего около 10%. Они предлагают принять участие в несуществующем розыгрыше или получить бонусы и скидки на товары в честь праздника.
Растет и количество мошеннических ресурсов, нацеленных на кражу учетных записей мессенджеров и социальных сетей. Эта тенденция не связана с сезоном праздников, но динамика ее развития несколько выше, чем общие показатели роста фишинга. Если ранее выявляли около одной тысячи таких доменов в день, то сейчас этот показатель превышает 2,5 тысячи сайтов.
Чтобы защитить себя от фишинга, нужно добавить часто используемые официальные ресурсы в закладки браузера или скачать официальные приложения, установить антивирусное ПО. Обязательно установить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, где это возможно.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?