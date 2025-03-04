Интернет-мошенники повысили свою активность к праздникам

По данным антифишинговой платформы МегаФона, число подобных мошеннических ресурсов в январе — феврале этого года выросло вдвое.

Обычно перед праздниками защитные решения оператора фиксируют рост числа фишинговых сайтов примерно на треть, однако с начала года статистика уже продемонстрировала почти двукратный рост. В прошлом году в новогодние каникулы и в преддверии гендерных праздников алгоритмы МегаФона фиксировали порядка 17 тысяч фишинговых доменов в месяц. В этом году уровень выявления только в январе превысил отметку в 30 тысяч доменов. Наиболее распространены ресурсы, имитирующие инвестиционные проекты и финансовые организации, маркетплейсы, а в праздничный сезон к ним добавились сайты с несуществующими розыгрышами и акциями.

Соотношение между основными видами фишинга осталось прежним. Ресурсы-имитаторы инвестиционной и финансовой тематики занимают примерно 60% от общей доли. Обычно они маскируются под брендинг крупных корпораций, сообщают о возможности получить выплату по случаю праздника или выгодно вложить деньги — для этого пользователь должен зарегистрироваться и указать данные своей платежной карты. На втором месте сайты, маскирующиеся под маркетплейсы и крупные интернет-магазины брендов — всего около 10%. Они предлагают принять участие в несуществующем розыгрыше или получить бонусы и скидки на товары в честь праздника.

Растет и количество мошеннических ресурсов, нацеленных на кражу учетных записей мессенджеров и социальных сетей. Эта тенденция не связана с сезоном праздников, но динамика ее развития несколько выше, чем общие показатели роста фишинга. Если ранее выявляли около одной тысячи таких доменов в день, то сейчас этот показатель превышает 2,5 тысячи сайтов.

Чтобы защитить себя от фишинга, нужно добавить часто используемые официальные ресурсы в закладки браузера или скачать официальные приложения, установить антивирусное ПО. Обязательно установить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, где это возможно.