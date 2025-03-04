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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС проиграл "Норильску" — 0:2

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 марта, в Норильске на ДС "Арктика" прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между "Норильском" и ЦСК ВВС.

В середине второго периода хозяева в меньшинстве вышли вперед, Никита Колесников получил шайбу в средней зоне, вышел один на один с вратарем самарцев и забил — 1:0. А в середине третьего игрового отрезка после передачи Сергея Голоднюка исход встречи решил экс-хоккеист ЦСК ВВС Павел Жирнов — 2:0.

Для самарцев это поражение стало седьмым кряду.

Следующий матч "летчики" проведут 13 марта в Самаре против ХК "Нефтяник" (Альметьевск).

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