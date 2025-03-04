Бесплатные шаттлы для болельщиков в день матча с "Акроном"

В воскресенье, 9 марта, в Самаре сыграют футбольные команды "Крылья Советов" и "Акрон". Для болельщиков запустят бесплатные шаттлы.

Рейсы до "Солидарность Самара Арены" организуют в тестовом режиме. Для проезда нужен билет на матч или клубная атрибутика "Крыльев Советов".

В отправных точках шаттлов будут работать волонтеры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения и ответят на все вопросы.

Расписание движения шаттлов на стадион

- Начало движения: 14:30

- Интервал движения: каждые 20 минут

- Окончание движения: 16:50.

Маршрут "Октябрьская набережная" - "Агропарк"

Остановки: "Постников овраг" - "Завод им. Тарасова" - "Барбошина поляна" - "Агропарк".



Маршрут "Сквер Мичурина" - "Агропарк"

Остановки: "Метро Московская" - "Автовокзал Центральный" - "Ново-Вокзальная" - "Агропарк".

По окончании матча шаттлы отправятся от "Агропарка" и проследуют в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта.