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Общество

Бесплатные шаттлы для болельщиков в день матча с "Акроном"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 марта, в Самаре сыграют футбольные команды "Крылья Советов" и "Акрон". Для болельщиков запустят бесплатные шаттлы.

Рейсы до "Солидарность Самара Арены" организуют в тестовом режиме. Для проезда нужен билет на матч или клубная атрибутика "Крыльев Советов".

В отправных точках шаттлов будут работать волонтеры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения и ответят на все вопросы.

Расписание движения шаттлов на стадион

- Начало движения: 14:30

- Интервал движения: каждые 20 минут

- Окончание движения: 16:50.

Маршрут "Октябрьская набережная" - "Агропарк"

Остановки: "Постников овраг" - "Завод им. Тарасова" - "Барбошина поляна" - "Агропарк".

Маршрут "Сквер Мичурина" - "Агропарк"

Остановки: "Метро Московская" - "Автовокзал Центральный" - "Ново-Вокзальная" - "Агропарк".

По окончании матча шаттлы отправятся от "Агропарка" и проследуют в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта.

Гид потребителя

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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