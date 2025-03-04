Бесплатные шаттлы для болельщиков в день матча с "Акроном"

В воскресенье, 9 марта, в Самаре сыграют футбольные команды "Крылья Советов" и "Акрон". Для болельщиков запустят бесплатные шаттлы.
Рейсы до "Солидарность Самара Арены" организуют в тестовом режиме. Для проезда нужен билет на матч или клубная атрибутика "Крыльев Советов".
В отправных точках шаттлов будут работать волонтеры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения и ответят на все вопросы.
Расписание движения шаттлов на стадион
- Начало движения: 14:30
- Интервал движения: каждые 20 минут
- Окончание движения: 16:50.
Маршрут "Октябрьская набережная" - "Агропарк"
Остановки: "Постников овраг" - "Завод им. Тарасова" - "Барбошина поляна" - "Агропарк".
Маршрут "Сквер Мичурина" - "Агропарк"
Остановки: "Метро Московская" - "Автовокзал Центральный" - "Ново-Вокзальная" - "Агропарк".
По окончании матча шаттлы отправятся от "Агропарка" и проследуют в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????