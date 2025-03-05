Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от "Ростелекома" уже на Wink

"Ростелеком" вновь объединил людей со всей России в новом сезоне социального проекта "Потому что мы — семья". В этот раз герои расскажут о проблемах, с которыми они столкнулись в современном цифровом мире. Посмотреть кинооткровения на знакомую тему можно уже сейчас в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).
Съемки нового сезона проекта прошли в шести городах России: Волгограде, Воронеже, Орехово-Зуеве, Нижнем Новгороде, Туле и Чебоксарах. Каждая серия объединила пять семей из одного города. Несмотря на различия в профессиях, жизненном опыте и возрасте их детей, героев объединяет одно — безграничная любовь к своим семьям.
Как помочь своим близким справиться с потоком информации в интернете? Как объяснить ребенку, что попытки ограничить его экранное время в гаджетах — это не строгость родителей, а проявление заботы? И как стать примером для своих детей, когда сам проводишь большую часть дня в телефоне? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые волнуют каждого в цифровую эпоху, ищут участники проекта "Потому что мы — семья".
Все 60 интервью в рамках кинооткровений были записаны наедине с героями. Взрослые и дети честно, порой эмоционально, рассуждали о спорных вопросах внутри семьи и пытались найти истину. Впервые они услышали друг друга только в день премьеры, и многие не смогли сдержать слез. Проект позволил героям сказать своим родным самые важные слова и взглянуть на семейные отношения по-новому.
"Ростелеком" разделяет переживания героев проекта "Потому что мы — семья" и старается обеспечить безопасное цифровое развитие младшего поколения. Так была создана специальная подписка "MiXX Вместе", которая включает в себя надежную защиту от киберугроз и предоставляет доступ к проверенным образовательным и развлекательным сервисам.
Владислав Ариарал, режиссер проекта "Потому что мы — семья":
"Работа над этим фильмом стала для нас своеобразным вызовом. Ведь нам нужно было помочь людям, с которыми мы только что познакомились, встретиться с самим собой, понять, что волнует героев, аккуратно зафиксировать то, что они сказали, а затем превратить их монологи в проект. Творческие люди со временем становятся циничными, однако уже на этапе монтажа я начал испытывать к героям кинооткровений теплые чувства, словно мы семья. У каждого из них можно многому научиться! В фильмах никто не пытался поучать, все были собой. Мне кажется, это очень ценно. Я уверен, что и спустя годы героям будет интересно пересмотреть свои кинооткровения, потому что они там настоящие".
Светлана Алексеева, семейный психолог, главный психолог проекта "Потому что мы — семья":
"Мы не можем остановить технологический прогресс, но можем научиться жить в гармонии с ним. В наш цифровой век особенно важно сохранять доверие и взаимопонимание внутри семьи, оставаться людьми. Бессмысленно запрещать детям играть в компьютерные игры или пользоваться смартфоном, когда мы, взрослые, сами проводим в нем много времени. В своей практике я рекомендую вести с детьми открытые и честные разговоры о своих переживаниях, их цифровой безопасности и предлагать альтернативные, более полезные варианты цифрового времяпрепровождения. Например, вместо популярных стрелялок можно предложить стратегические игры или другие интерактивные развивающие программы, которые входят в подписку "MiXX Вместе". Эти сервисы не только обеспечивают интересный и увлекательный досуг, но и способствуют всестороннему развитию ребенка. Они гармонично сочетают современные технологии, высокий уровень безопасности и возможности для личностного роста".
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?