Самарцы борются за доступ к бомбоубежищу на ул. Красноармейской

Жители здания на ул. Красноармейской, 143 обеспокоены тем, что бомбоубежище в подвале их дома находится в частной собственности и попасть в него в случае ЧС они не смогут, сообщает Общественный Народный фронт.

Народный фронт провел выезд совместно с Росимущестом, МЧС, администрацией Железнодорожного района и жителями дома. Выяснилось, что подвал включен в реестр защитных сооружений МЧС и Росимущества. Администрация Железнодорожного района также уведомила жителей, что именно здесь они должны укрываться в случае ЧС, однако собственник помещения не дает к нему доступа.

Общественники направили обращение в прокуратуру и главному федеральному инспектору по Самарской области с целью создания плана взаимодействия структур для обеспечения безопасности жильцов.