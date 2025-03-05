В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Днем 6 марта местами в регионе ожидается сильный мокрый снег, 6 мм и более, сообщает Приволжское УГМС.



МЧС России напоминает: будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.





