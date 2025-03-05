Занятия в "Просветшколе" открывают новые возможности для родителей детей с инвалидностью

На базе самарского Семейного МФЦ проходят регулярные занятия "Просветшколы" для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Здесь они получают необходимые знания о том, как наладить контакт с особенным ребенком, как защитить его права и как гармонизировать отношения в семье. За все время существования "Просветшколы" обучение в ней прошли более 500 человек из Самары и Самарской области.

"Просветшкола" — социальный проект общественной организации родителей детей-инвалидов "Парус надежды". Почти 20 лет назад они организовали её на базе комплексного центра социального обслуживания населения Промышленного района. С тех пор два раза в год здесь бесплатно получают необходимые знания и навыки родители ребят с инвалидностью. Консультации проводят опытные юристы, педагоги, психологи, реабилитологи и другие специалисты, в помощи которых нуждаются взрослые. Теперь "Просветшкола" работает на базе Семейного МФЦ и доступна для жителей всех районов города.

Такие занятия очень востребованы, поскольку подавляющее большинство мам и пап, воспитывающих детей с ОВЗ, недостаточно ориентируется в правовом поле, и не владеют специальными знаниями в области психологии и педагогики.

Основными участниками проекта являются волонтеры — мамы и папы детей с инвалидностью, которые имеют высшее образование и проводят занятия по своему профилю. Но самое важное, как говорят сами "школьники", — это поддержка, которая не дает им закрыться в себе.

Занятия в "Просветшколе" включают несколько блоков: юридический, психологический, педагогический. Например, на недавнем занятии "школьники" обсудили особенности оформления индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), а педагог-психолог комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Ольга Коршунова провела психологическую часть занятия — тренинг по отработке навыков преодоления стресса и приобретения эмоционального равновесия.

"Семейный МФЦ призван помогать семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Когда в семье появляется ребенок с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, зачастую семья оказывается один на один с вопросами, которые требуют внимания, времени, быстрого или отложенного решения. И здесь как раз надо вовремя подключиться и сориентировать семью — подсказать, направить, помочь. Когда помощь идет от людей уже прошедших этот путь, то она легче воспринимается, и семья быстрее справляется со своей жизненной ситуацией", — говорит Ирина Мохова, руководитель Семейного МФЦ Самары.