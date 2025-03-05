В Самаре стартовал региональный этап чемпионата "Профессионалы"

Основные соревнования принял Самарский государственный колледж (СГК).
Региональный этап чемпионата "Профессионалы" проходит в Самарской области с 3 по 14 марта.
По словам заместителя директора по развитию и инновационной деятельности Самарского государственного колледжа (СГК) Натальи Бачеровой, с 2022 года в колледже соревнуются участники девяти компетенций:
- Дети показывают свои знания, умения, которые востребованы на рынке труда.
СГК - основная площадка соревнований, но не единственная. Только на этой локации в проекте одновременно участвует более 50 человек из различных колледжей Самары.
"Чемпионат - это событие, которого мы ждем весь год. Идет проверка профессиональных умений, которые ребята получают в процессе обучения. Участвуют студенты со всей области", - рассказывает главный эксперт компетенции "Дизайн интерьера" Наталья Кондрашова.
В кабинете все участники соревнования сидят за компьютерами. На стену выведен огромный таймер. Испытуемые направления "Дизайн" в условиях ограниченного времени должны создать полноценные проекты квартир.
Дмитрий Иваськевич - студент второго курса СГК по специальности "веб-разработка мультимедийных приложений". Он решил принять участие в чемпионате в своей сфере.
"Я участвую в таком мероприятии в первый раз. Недавно для колледжа разработал приложение-навигатор. Оно есть в "Русторе". Студент заходит в приложение, указывает группу и расписание на день, а программа прокладывает маршрут от входа до кабинета", - рассказал Дмитрий.
Всероссийское чемпионатное движение - часть федерального проекта "Профессионалитет". Мероприятия призваны повысить престиж рабочих профессий. Чемпионат не только выявляет лучшие практики, но и содействует эффективному кадровому обеспечению предприятий региона.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения