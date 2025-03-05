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Образование Общество

В Самаре стартовал региональный этап чемпионата "Профессионалы"

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Основные соревнования принял Самарский государственный колледж (СГК).

Фото: sovainfo.ru

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" проходит в Самарской области с 3 по 14 марта.

По словам заместителя директора по развитию и инновационной деятельности Самарского государственного колледжа (СГК) Натальи Бачеровой, с 2022 года в колледже соревнуются участники девяти компетенций:

- Дети показывают свои знания, умения, которые востребованы на рынке труда.

СГК - основная площадка соревнований, но не единственная. Только на этой локации в проекте одновременно участвует более 50 человек из различных колледжей Самары.

"Чемпионат - это событие, которого мы ждем весь год. Идет проверка профессиональных умений, которые ребята получают в процессе обучения. Участвуют студенты со всей области", - рассказывает главный эксперт компетенции "Дизайн интерьера" Наталья Кондрашова.

В кабинете все участники соревнования сидят за компьютерами. На стену выведен огромный таймер. Испытуемые направления "Дизайн" в условиях ограниченного времени должны создать полноценные проекты квартир.

Дмитрий Иваськевич - студент второго курса СГК по специальности "веб-разработка мультимедийных приложений". Он решил принять участие в чемпионате в своей сфере.

"Я участвую в таком мероприятии в первый раз. Недавно для колледжа разработал приложение-навигатор. Оно есть в "Русторе". Студент заходит в приложение, указывает группу и расписание на день, а программа прокладывает маршрут от входа до кабинета", - рассказал Дмитрий.

Всероссийское чемпионатное движение - часть федерального проекта "Профессионалитет". Мероприятия призваны повысить престиж рабочих профессий. Чемпионат не только выявляет лучшие практики, но и содействует эффективному кадровому обеспечению предприятий региона.

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