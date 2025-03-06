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Образование Общество

В региональном этапе чемпионатного движения по профмастерству примут участие более 300 студентов СПО

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС
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В Самарской области стартовал региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Мероприятия чемпионатного движения пройдут в регионе до 14 марта. Площадками для проведения стали 23 профессиональные образовательные организации в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Нефтегорск и в селе Сергиевск.

Фото: Волга Ньюс

Соревнования организованы по 63 компетенциям в основной возрастной категории и по 44 - в категории "Юниоры". В мероприятиях примут участие 331 студент учреждений среднего профессионального образования (СПО) и 220 школьников. Конкурсантов сопровождают эксперты-наставники. 

"В этом году мы отмечаем памятную для страны дату - 80-летие Великой Победы. Также важным событием для нас стал юбилей российской системы среднего профессионального образования: в 2025 году ей исполняется 85 лет. Именно поэтому чемпионат по профессиональному мастерству в этом году имеет для каждого из нас особое значение, ведь победа неразрывно связана с уважением к наследию, желанием получать новые знания и умения, со способностью улучшать свои навыки, развиваться профессионально и совершать трудовые подвиги. Желаю участникам успехов, пусть приобретенный на чемпионате опыт станет полезным и интересным!" - сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Предприятия - партнеры движения участвуют в разработке конкурсных заданий и входят в состав жюри. В мероприятия чемпионатного движения вовлечено более 120 региональных работодателей, в том числе крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса и индивидуальные предприниматели. Это позволяет синхронизировать требования реального сектора экономики к качеству подготовки кадров и систему среднего профессионального образования.

Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, могут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве на предприятиях, ставших партнерами регионального этапа.

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