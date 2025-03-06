Хоккейная "Лада" потерпела поражение от минского "Динамо"

В среду, 5 марта, ХК "Лада" провел матч с минским "Динамо". На гостевом льду тольяттинцы уступили сопернику, по итогам игры счет составил 2:4.

На поединок в белорусской столице "Лада" выставила неполный состав в 19 полевых хоккеистов — вне заявки на матч из-за болезни оказался Магомед Шараканов, являющийся одним из "лимитчиков" у тольяттинцев в текущем сезоне. Также в запас были переведены Никита Попугаев и приболевший Андрей Алтыбармакян, а вместо них на площадке появились Егор Морозов и Данил Юртайкин. Пост № 1 за собой сохранил Максим Третьяк, отразивший 46 из 47 бросков в створ в позавчерашней встрече с "Металлургом".

В первой трети явного превосходства не было ни у одной из команд. Шайба активно перемещалась от одних ворот к другим, однако чуть лучше своими моментами распорядились минчане — на 9-й минуте хозяева воспользовались большинством и Джордан Гросс несильным броском от синей линии поразил дальний угол. 1:0. Далее шанс реализовать численное преимущество получили "автозаводцы" и они смогли нивелировать отставание. Энтони Камара здорово зарядил в касание и записал в свой актив первую заброшенную шайбу за "Ладу" — 1:1. И все-таки на перерыв лидерами ушли "зубры", отличившись незадолго до сирены при игре "4 на 4" благодаря Даниилу Липскому — 2:1.

На старте второй двадцатиминутки подопечные Павла Зубова отбили несколько коварных выпадов "Динамо" и затем сумели забить. Удачный перехват в чужой зоне перерос в быструю комбинацию, которая завершилась точным броском Данила Юртайкина по центру — 2:2. После этого команды продолжили демонстрировать абсолютно равный хоккей, но волжан вновь подвела дисциплина. Удаление Артема Манукяна минчане превратили в гол за авторством Вадима Мороза. 3:2.

В заключительном периоде тольяттинцы попытались отыграться в третий раз, однако на 46-й минуте в воротах Максима Третьяка побывала четвертая шайба — Брэйди Лайл сделал счет 4:2. Следом у "Лады" произошла замена вратаря, но появление на льду Александра Трушкова кардинально на ходе поединка не отразилось. "Автозаводцы" изо всех сил стремились вдохнуть стремительно гаснувшую интригу в матч, но хоккеисты "Динамо" уверенно удержали положительный для себя исход. Итог — поражение "Лады" в Минске.

Свой следующий матч тольяттинцы проведут 8 марта на домашней "Лада-Арене", а соперником станет "Сибирь".

Главный тренер "Лады" Павел Зубов охарактеризовал матч как обоюдоострый, хороший, быстрый.

"Начали мы очень хорошо, такое впечатление, что соперник этого не ожидал. Долго запирали в зоне, проводили хорошие атаки, быстро переходили из обороны в атаку, но, к сожалению, не забили и пропустили в меньшинстве. Второй период такой специфический — кто накладывает смену, тот и владеет инициативой. Я думаю, что у соперника было побольше наложений, чем у нас. Мы хорошие голы забили, сравняли счет, но опять удаления. Хотя бригада меньшинства очень хорошо оборонялась, поэтому никаких претензий нет. Почти две минуты держались и за шесть секунд до выхода пятого пропустили, но там уже не было ни кислорода, ни водорода, ничего. В третьем периоде соперник играл по счету — третьим броском, по-моему, забил четвертый гол и довел матч до победы", - прокомментировал он.