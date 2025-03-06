Наличие товаров местного производства: глава минпромторга региона побывал в распределительном центре, расположенном в индустриальном парке "Преображенка"

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков посетил распределительный центр X5 Group, принадлежащий торговой сети "Пятерочка", расположенный в Индустриальном парке "Преображенка". Центр, открытый год назад, является вторым по величине в стране среди центров компании X5 Group и играет ключевую роль в логистике и поддержке местных производителей.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев всегда отмечает, что поддержка местных товаропроизводителей имеет ключевое значение для развития экономики региона и обеспечения жителей качественными и доступными продуктами.
"Этот крупный продуктовый хаб позволяет местным производителям не только сократить затраты на транспортировку, но и расширить географию продаж своей продукции", — отметил Денис Гурков в ходе рабочей встречи.
В рамках визита министр также оценил представленность продукции самарских производителей в одном из магазинов "Пятерочка". Заметив, что продукции самарского производства на торговых полках представлено пока не так много, он подчеркнул необходимость развития в этом направлении. "Будем работать над увеличением доли товаров от самарских производителей на полках магазинов. Для этого мы проводим торгово-закупочные сессии "Школа ритейла" для местных производителей и представителей ритейла. Очередная сессия пройдет уже 6 марта, — сказал министр. — Совместная работа в этом направлении позволит существенно увеличить долю самарской продукции на полках магазинов и поддержать местных производителей".
Работа по увеличению местных товаров на полках самарских магазинов уже ведется, так во многих магазинах, в том числе и крупных федеральных сетей, можно увидеть топперы "Самарский продукт" на отдельных товарах и специальные социальные цены в рамках проекта "Социальная полка".
В Самарской области поддержку проекту "Социальная полка" оказывают 23 местных организации, заключившие партнерские соглашения с региональным минпромторгом, направленные на ограничение наценки на социально значимые продовольственные товары.
Кроме того, в ритейле представлена продукция с региональной символикой "Сделано в Самарской области", "Самарский продукт", пользующаяся популярностью среди покупателей. Проект Минпромторга "Самарский продукт" охватил уже 359 производителей и около 4 тысяч наименований продукции.
Последние комментарии
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.