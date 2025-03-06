Наличие товаров местного производства: глава минпромторга региона побывал в распределительном центре, расположенном в индустриальном парке "Преображенка"

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков посетил распределительный центр X5 Group, принадлежащий торговой сети "Пятерочка", расположенный в Индустриальном парке "Преображенка". Центр, открытый год назад, является вторым по величине в стране среди центров компании X5 Group и играет ключевую роль в логистике и поддержке местных производителей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев всегда отмечает, что поддержка местных товаропроизводителей имеет ключевое значение для развития экономики региона и обеспечения жителей качественными и доступными продуктами.

"Этот крупный продуктовый хаб позволяет местным производителям не только сократить затраты на транспортировку, но и расширить географию продаж своей продукции", — отметил Денис Гурков в ходе рабочей встречи.

В рамках визита министр также оценил представленность продукции самарских производителей в одном из магазинов "Пятерочка". Заметив, что продукции самарского производства на торговых полках представлено пока не так много, он подчеркнул необходимость развития в этом направлении. "Будем работать над увеличением доли товаров от самарских производителей на полках магазинов. Для этого мы проводим торгово-закупочные сессии "Школа ритейла" для местных производителей и представителей ритейла. Очередная сессия пройдет уже 6 марта, — сказал министр. — Совместная работа в этом направлении позволит существенно увеличить долю самарской продукции на полках магазинов и поддержать местных производителей".

Работа по увеличению местных товаров на полках самарских магазинов уже ведется, так во многих магазинах, в том числе и крупных федеральных сетей, можно увидеть топперы "Самарский продукт" на отдельных товарах и специальные социальные цены в рамках проекта "Социальная полка".

В Самарской области поддержку проекту "Социальная полка" оказывают 23 местных организации, заключившие партнерские соглашения с региональным минпромторгом, направленные на ограничение наценки на социально значимые продовольственные товары.

Кроме того, в ритейле представлена продукция с региональной символикой "Сделано в Самарской области", "Самарский продукт", пользующаяся популярностью среди покупателей. Проект Минпромторга "Самарский продукт" охватил уже 359 производителей и около 4 тысяч наименований продукции.