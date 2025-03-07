В ближайшие дни в Самаре ожидаются мокрый снег и гололедица

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В период с 7 по 10 марта в Самарской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0°C, передает Приволжское УГМС.