В ближайшие дни в Самаре ожидаются мокрый снег и гололедица

В период с 7 по 10 марта в Самарской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0°C, передает Приволжское УГМС.
В пятницу, 7 марта, в Самаре будет облачно, осадки в виде мокрого дождя и снега. Ветер западный, юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +2…+4 °C.
В субботу, 8 числа, в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4…+1 °C.
9 марта в Самарской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 2…7 м/с. Температура воздуха в ночные часы -5…-10 °C, днем -3…+2 °C, местами гололедица.
В начале рабочей недели, 10 марта, по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °C. Днем столбик термометра поднимется до -2…+3 °C. Утром местами гололедица.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????