Самарские автобусы станут чище: их будут обслуживать на портальных автомойках

Глава Самары Иван Носков поручил ужесточить контроль за внешним видом и санитарным состоянием общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Самара — крупный промышленный и туристический центр региона. Общественный транспорт у нас должен работать в соответствии с графиком и, конечно, в нем должно быть комфортно. В 2024 году при поддержке правительства Самарской области перевозчики обновили свой автопарк, теперь необходимо научиться его бережно содержать. Проверка показала, что пока эта работа у них не выстроена, и горожане регулярно жалуются на ненадлежащее санитарное состояние салонов и внешнего вида автобусов. Департамент транспорта должен жестче контролировать работу перевозчиков в Самаре", — сказал Иван Носков.

Департамент транспорта по поручению главы города проводит ежедневные рейды и контролирует выпуск общественного транспорта на линии. Для обеспечения надлежащего санитарного состояния автопарка один из частных перевозчиков установил на своей базе современную портальную автомойку. Автомойка обслуживает, в том числе, автобусы маршрутов №№ 34, 53 и 90, на санитарное состояние которых в последнее время чаще всего жаловались пассажиры.

Кузова отмывают с помощью автоматических щеток. Отмечается, что портальная автомойка справляется со всем сразу: она запрограммирована на несколько режимов, включая сушку и обработку воском. Среднее время помывки одного автобуса снаружи сокращено до 6 минут.

"В ближайшее время перевозчик установит и запустит еще одну портальную автомойку. В целом контроль за работой общественного транспорта ужесточен с начала года. За два месяца работы по новым контрактам в адрес частных перевозчиков направлено 27 претензионных документов, в работе оформление еще 33 фактов нарушений. За каждый факт ненадлежащей работы, неисполнение или просрочку исполнения обязательств компании выплатят штрафы", — доложил заместитель главы города Самара Сергей Маркин.