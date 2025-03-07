Самарские автобусы станут чище: их будут обслуживать на портальных автомойках

Глава Самары Иван Носков поручил ужесточить контроль за внешним видом и санитарным состоянием общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Самара — крупный промышленный и туристический центр региона. Общественный транспорт у нас должен работать в соответствии с графиком и, конечно, в нем должно быть комфортно. В 2024 году при поддержке правительства Самарской области перевозчики обновили свой автопарк, теперь необходимо научиться его бережно содержать. Проверка показала, что пока эта работа у них не выстроена, и горожане регулярно жалуются на ненадлежащее санитарное состояние салонов и внешнего вида автобусов. Департамент транспорта должен жестче контролировать работу перевозчиков в Самаре", — сказал Иван Носков.
Департамент транспорта по поручению главы города проводит ежедневные рейды и контролирует выпуск общественного транспорта на линии. Для обеспечения надлежащего санитарного состояния автопарка один из частных перевозчиков установил на своей базе современную портальную автомойку. Автомойка обслуживает, в том числе, автобусы маршрутов №№ 34, 53 и 90, на санитарное состояние которых в последнее время чаще всего жаловались пассажиры.
Кузова отмывают с помощью автоматических щеток. Отмечается, что портальная автомойка справляется со всем сразу: она запрограммирована на несколько режимов, включая сушку и обработку воском. Среднее время помывки одного автобуса снаружи сокращено до 6 минут.
"В ближайшее время перевозчик установит и запустит еще одну портальную автомойку. В целом контроль за работой общественного транспорта ужесточен с начала года. За два месяца работы по новым контрактам в адрес частных перевозчиков направлено 27 претензионных документов, в работе оформление еще 33 фактов нарушений. За каждый факт ненадлежащей работы, неисполнение или просрочку исполнения обязательств компании выплатят штрафы", — доложил заместитель главы города Самара Сергей Маркин.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????