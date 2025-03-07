Днем в регионе ожидается мокрый снег

В пятницу, 7 марта, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

"Днем в регионе ожидается сильный снег, мокрый снег", — сообщает Приволжское УГМС.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "112".