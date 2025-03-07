Самарцев предупредили о предприятиях-призраках из Татарстана, продающих молочные продукты

Самарское управление Роспотребнадзора со ссылкой на коллег из Татарстана предупредило жителей о том, что в магазинах могут продавать поддельную "молочку" из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В частности, в продаже может находиться фальсификат производства ООО "Проксимус" (Арский район, с. Наласа), ООО "Латте" (Зеленодольск, ул. Новостроительная, 2/4), ООО "Молочная компания" (Зеленодольск, ул. Металлистов, 4А). Кроме того, в магазинах может незаконно продаваться молочная продукция ООО "Рейнис профит" (Казань, ул. Крутовская, 26, к. 5), ООО "Молоко Поволжья" (Зеленодольский район, Зеленодольск, ул. Озерная, д. 32, стр. А).

"При обороте молочная продукция указанных изготовителей сопровождалась ветеринарными документами. Вместе с тем, по сведениям органов местного самоуправления ООО "Проксимус", ООО "Латте", ООО "Молочная компания", ООО "Молоко Поволжья" по указанным выше адресам деятельность по производству молочной продукции не осуществляют Таким образом, производство молочной продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан. ООО "Рейнис профит" прекратил свою деятельность", — отмечается в сообщении.

Сейчас с полученной информацией работают правоохранители Татарстана. В свою очередь, самарский Роспотребнадзор призвал в случае выявления в продаже указанной выше молочной продукции проинформировать управление.