Самарцев предупредили о предприятиях-призраках из Татарстана, продающих молочные продукты

Самарское управление Роспотребнадзора со ссылкой на коллег из Татарстана предупредило жителей о том, что в магазинах могут продавать поддельную "молочку" из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба управления.
В частности, в продаже может находиться фальсификат производства ООО "Проксимус" (Арский район, с. Наласа), ООО "Латте" (Зеленодольск, ул. Новостроительная, 2/4), ООО "Молочная компания" (Зеленодольск, ул. Металлистов, 4А). Кроме того, в магазинах может незаконно продаваться молочная продукция ООО "Рейнис профит" (Казань, ул. Крутовская, 26, к. 5), ООО "Молоко Поволжья" (Зеленодольский район, Зеленодольск, ул. Озерная, д. 32, стр. А).
"При обороте молочная продукция указанных изготовителей сопровождалась ветеринарными документами. Вместе с тем, по сведениям органов местного самоуправления ООО "Проксимус", ООО "Латте", ООО "Молочная компания", ООО "Молоко Поволжья" по указанным выше адресам деятельность по производству молочной продукции не осуществляют Таким образом, производство молочной продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан. ООО "Рейнис профит" прекратил свою деятельность", — отмечается в сообщении.
Сейчас с полученной информацией работают правоохранители Татарстана. В свою очередь, самарский Роспотребнадзор призвал в случае выявления в продаже указанной выше молочной продукции проинформировать управление.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????