Диана Шнайдер и Мирра Андреева не смогли выйти во второй круг парного турнира в Индиан-Уэллсе

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA-100 в Индиан-Уэллсе (США) в паре, сообщает championat.com. В первом круге они уступили паре Беатрис Хаддад-Майи и Лауры Зигемунд со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 0:1(4:10).

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В ее рамках дуэт Андреева/Шнайдер один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хаддад-Майи/Зигемунд ни одного эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.