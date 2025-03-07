Вячеслав Федорищев наградил заслуженных жительниц Самарской области по случаю Международного женского дня

В пятницу, 7 марта, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие по случаю предстоящего Международного женского дня. На него были приглашены представительницы различных профессий, педагоги, учителя, сотрудницы ведущих предприятий, многодетные семьи, волонтеры, общественные деятели, ветераны войны, семьи участников СВО, родные Героев Российской Федерации.

Жительниц региона с праздником поздравил губернатор Вячеслав Федорищев.

"К счастью, я уже познакомился со многими жителями Самарской области, активными, разными. Вижу в зале очень много знакомых лиц, которых я знаю, много людей, о служении которых знает президент Владимир Владимирович Путин. Хотел бы каждой из вас, а также вашим трудовым коллективам, сказать большое спасибо за то, что вы у нас есть: замечательные, красивые, добрые, сильные, — сказал Вячеслав Федорищев. — Думал, как вас поздравить. Песню спеть? Танец? А я, пожалуй, знаете, что сделаю? Я пойду работать и в своей работе буду еще строже по отношению к большому количеству стоящих передо мной задач".

Губернатор отметил, что Самарская область — красивейший и замечательный регион, который уже веками доказывает, что он — сердце России.

"И у нас есть вы как пример и тех, кого хочется защищать и оберегать, и тех, кто сами защищают и оберегают. Поэтому я пойду работать и наш коллектив, буду настраивать на то, чтобы мы работали еще больше, чтобы жизнь у нас в регионе становилась еще лучше и соответствовала вашему доброму сердцу, внутренней красоте и силе. Спасибо вам большое! С праздником!" — сказал Вячеслав Федорищев.

На торжественном мероприятии глава региона вручил государственные и региональные награды жительницам Самарской области, которые особо проявили себя в профессиональной деятельности, отношением к родному краю и землякам. Так, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получила Нина Тимофеева, которая уже 50 лет трудится на предприятии "Гидроавтоматика".

"Большая гордость получить такие поздравления и награду. Важно, чтобы мы были примером для молодежи, чтобы они так же, как и мы, любили, уважали труд", — отметила Нина Тимофеева.

Среди приглашенных на торжественное мероприятие были семьи участников СВО, Героев РФ. Анастасия Струева, супруга Героя России Антона Струева, подчеркнула важность той заботы и внимания, которое оказывается в регионе семьям военнослужащих. "Спасибо за организацию такого замечательного мероприятия, за приглашение и поздравления. Для нас это очень приятно. Мужа ждем дома с победой", — сказала Анастасия Струева.

Список награжденных в рамках церемонии

Юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне"



Надежда Бердникова, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя совета Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Лилия Демина, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Самарской городской общественной организации "Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей";

Лидия Румянцева, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Самарской городской общественной организации "Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей".

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Валентина Викторова, председатель правления Самарской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций";

Нина Тимофеева, мастер ПАО "Гидроавтоматика".

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Самарской области"

Валентина Тюгашева, бывший директор ГБУК "Самарская областная библиотека для слепых".

Знак отличия "Материнская доблесть" II степени

Людмила Мохова, мать пятерых детей, Кинель;

Нина Болдырева, мать пятерых детей, Самара.

Почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям"

Вера Красильникова, ведущий экономист ПАО "Завод им. А. М. Тарасова".

Почетный знак губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам РФ" III степени

Ирина Бруснецова, волонтер, Отрадный.

Почетная грамота губернатора Самарской области

Светлана Бабинская, председатель региональной общественной организации помощи, поддержки и содействия многодетным семьям по Самарской области "Источник жизни";

Елена Самохвалова, управляющий филиалом "Самарский № 2" АО "Московское протезноортопедическое предприятие";

Наталия Чернобровина, делопроизводитель цеха № 5 АО "ПРОМСИНТЕЗ".

Благодарность Губернатора Самарской области

Людмила Иванова, врач-стоматолог-терапевт ГБУЗ "Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника";

Нина Семенова, главный бухгалтер МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг" Клявлинского района.