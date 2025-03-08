Вячеслав Федорищев поздравил жительниц Самарской области с Международным женским днем

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

"Дорогие, наши прекрасные жительницы Самарской области! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот замечательный праздник — еще один повод выразить восхищение вами. Вашей красотой, талантами, способностью сочетать в себе силу и мягкость, мудрость и решительность, отвагу и нежность, — заявил глава региона. — Мы, мужчины, не перестаем удивляться вашими безграничными возможностями. Вы реализуете себя в самых разных профессиях, участвуете в общественной жизни, самосовершенствуетесь, воспитываете детей, окружаете свои семьи заботой и теплом, бережно храните домашний очаг".

Вячеслав Федорищев отметил, что именно женщины являются твердой опорой для наших героев, участвующих в специальной военной операции. Особые слова благодарности он выразил матерям и женам защитников, а также всем жительницам региона, которые очень много делают, чтобы приблизить Победу — спасают жизни в зоне боевых действий, участвуют в сборе гуманитарной помощи, шьют, вяжут и мастерят для наших бойцов, отправляют им посылки, наполненные домашним теплом.

"Милые дамы! От всей души признателен за все, что вы делаете на благо Самарской области! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, процветания, благополучия, сил и энергии на новые свершения!", — заключил губернатор.