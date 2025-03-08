16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" в гостях проиграла "Белым медведям" Хоккейная "Лада" потерпела поражение от минского "Динамо" ЦСК ВВС проиграл "Норильску" - 0:2 "Лада" уступила "Металлургу" по буллитам ЦСК ВВС проиграл "Соколу" в Красноярске

Хоккей Спорт

"Ладья" в гостях проиграла "Белым медведям"

ЧЕЛЯБИНСК. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 7 марта, игроки "Ладьи" в гостях уступили в овертайме "Белым Медведям", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в ЛА "Трактор" им. В. Белоусова в Челябинске.

Стартовая двадцатиминутка прошла с едва заметным преимуществом "Белых Медведей" и оно выразилось исключительно в большей бросковой активности. Тольяттинцы спокойно отбивали все атаки соперника и сами частенько угрожали воротам Даниила Киселева, но шайба не всегда долетала до створа.

После перерыва подопечные Сергея Лопушанского стали еще нацеленнее на ворота "черно-белых" и вкупе с идеальной дисциплиной они несколько раз были очень близки к тому, чтобы открыть счет, однако хоккеистам "Ладьи" постоянно не хватало в завершении. Челябинский коллектив тоже частенько обострял ситуацию в чужой зоне, поэтому Данила Овчарик без работы не оставался.

В третьем периоде голевая засуха наконец-то была прервана, но это на 46-й минуте сделали челябинцы — после броска Андрея Подгузова шайба угодила Никите Телегину в коньки и предательски для Овчарика отскочила в ворота. 1:0. К счастью, "Ладья" в такой ситуации не подсела и уже в концовке основного времени стрельнула дуплетом. Сначала Григорий Уланов с дальней дистанции запустил снаряд точно в дальний угол и оформил свой первый гол в МХЛ, а спустя всего 64 секунды индивидуальным мастерством на пятаке блеснул Данил Бородин — 1:2. Однако удержать победный счет тольяттинской "молодежке" не удалось, "Белые Медведи" сумели спастись при игре "6 на 4". Результативным попаданием с ползоны отметился Андрей Матюшин — 2:2.

В овертайме "черно-белые" все-таки склонили чашу весов в свою пользу, вновь отличившись в большинстве. На 64-й минуте Доминик Миканович поставил точку в матче — 3:2. Таким образом, "Ладья" набирает в Челябинске только одно очко.

10 марта тольяттинцы проведут свой заключительный выездной поединок в этом регулярном чемпионате, в Омске состоится встреча с местными "Омскими Ястребами".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6