"Ладья" в гостях проиграла "Белым медведям"

В пятницу, 7 марта, игроки "Ладьи" в гостях уступили в овертайме "Белым Медведям", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в ЛА "Трактор" им. В. Белоусова в Челябинске.

Стартовая двадцатиминутка прошла с едва заметным преимуществом "Белых Медведей" и оно выразилось исключительно в большей бросковой активности. Тольяттинцы спокойно отбивали все атаки соперника и сами частенько угрожали воротам Даниила Киселева, но шайба не всегда долетала до створа.

После перерыва подопечные Сергея Лопушанского стали еще нацеленнее на ворота "черно-белых" и вкупе с идеальной дисциплиной они несколько раз были очень близки к тому, чтобы открыть счет, однако хоккеистам "Ладьи" постоянно не хватало в завершении. Челябинский коллектив тоже частенько обострял ситуацию в чужой зоне, поэтому Данила Овчарик без работы не оставался.

В третьем периоде голевая засуха наконец-то была прервана, но это на 46-й минуте сделали челябинцы — после броска Андрея Подгузова шайба угодила Никите Телегину в коньки и предательски для Овчарика отскочила в ворота. 1:0. К счастью, "Ладья" в такой ситуации не подсела и уже в концовке основного времени стрельнула дуплетом. Сначала Григорий Уланов с дальней дистанции запустил снаряд точно в дальний угол и оформил свой первый гол в МХЛ, а спустя всего 64 секунды индивидуальным мастерством на пятаке блеснул Данил Бородин — 1:2. Однако удержать победный счет тольяттинской "молодежке" не удалось, "Белые Медведи" сумели спастись при игре "6 на 4". Результативным попаданием с ползоны отметился Андрей Матюшин — 2:2.

В овертайме "черно-белые" все-таки склонили чашу весов в свою пользу, вновь отличившись в большинстве. На 64-й минуте Доминик Миканович поставил точку в матче — 3:2. Таким образом, "Ладья" набирает в Челябинске только одно очко.

10 марта тольяттинцы проведут свой заключительный выездной поединок в этом регулярном чемпионате, в Омске состоится встреча с местными "Омскими Ястребами".