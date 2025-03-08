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Губернатор Власть и политика

Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 марта, Самарскую область посетили делегация из Мьянмы во главе с премьер-министром Мин Аун Хлайном, а также генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли. Об этом ранее сообщил президент России Владимир Путин на встрече в Москве.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе визита губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Роскосмоса и делегация из Мьянмы посетили АО "РКЦ "Прогресс" — одно из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли России, входящее в состав Госкорпорации "Роскосмос", которое является лидером в разработке, производстве и эксплуатации ракет-носителей среднего класса как на российском, так и на международном рынке.

Ракеты, производимые в Самаре, обеспечивают запуски пилотируемых и грузовых кораблей на Международную космическую станцию, а также успешно выводят на орбиту российские и зарубежные спутники. Ракетно-космический центр является участником практически всех крупнейших программ освоения космоса. Высокая надежность и качество продукции РКЦ заслужили признание во всем мире.

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил: "Визит делегации Республики Союз Мьянма в Самарскую область — это важный шаг в укреплении международного сотрудничества, возможность продемонстрировать мощный промышленный потенциал нашего региона, включая достижения космической отрасли. Самарская область активно участвует в реализации стратегических задач, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, опираясь на мощную научно-производственную базу и значительные ресурсы. Мы готовы делиться накопленным опытом и перенимать передовые практики, позволяющие внедрять инновационные технологии как внутри региона, страны, так и на мировой арене".

Глава региона и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов познакомили премьер-министра Мьянмы с работой производственных площадок АО "РКЦ Прогресс". В частности, Мин Аун Хлайн ознакомился с процессом производства спутников и ракет-носителей "Союз-2", а также узнал о достижениях и возможностях российской космонавтики.

После осмотра производственных мощностей в ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. "Мы ставим цель присутствовать на всех сегментах рынка космических услуг, — отметил Дмитрий Баканов. — От создания космических аппаратов и их запуска, до предоставления заказчику качественной и оперативной информации с их помощью".

Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" подчеркнул, что такое сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию отрасли и укреплению технологического лидерства России.

Напомним, что 4 марта "на полях" встречи Владимира Путина с Мин Аун Хлайном Госкорпорация "Роскосмос" и Министерство науки и технологий Мьянмы заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

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