Игроки "Лады" в овертайме обыграли "Сибирь"

В субботу, 8 марта, в Тольятти игроки ХК "Лада" в овертайме обыграли "Сибирь", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первая шайба в поединке была заброшена тольяттинцами на четвертой минуте — Архип Неколенко поразил цель броском с острого угла, однако арбитры после видеопросмотра отменили гол по причине того, что перед этим Владислав Семин сыграл высоко поднятой клюшкой против одного из хоккеистов "Сибири". Так "Лада" внезапно оказалась в меньшинстве, но сумела выстоять вчетвером. Правда, в дальнейшем инициативой плотно завладели новосибирцы, хотя по итогам периода на табло горели нули.

Во второй трети команды также обошлись без заброшенных шайб — крайне надежно в своих владениях действовали Александр Трушков и Денис Костин, отразив в общей сложности 25 бросков в створ. Абсолютно та же картина наблюдалась и в третьем игровом отрезке, при этом "Лада" и "Сибирь" уже много осторожничали в концовке, чтобы минимизировать вероятность фатальной ошибки. Овертайм в такой ситуации был просто неизбежен.

Однако дополнительная пятиминутка завершилась досрочно и в пользу тольяттинцев — контрвыпад "2 в 1" увенчался хлестким выстрелом Максима Березина в касание. "Лада" победила со счетом 1:0 и Александр Трушков оформил свой четвертый в сезоне "сухарь", но волжане за шесть игр до окончания регулярного чемпионата лишились даже математических шансов на выход в плей-офф.

Следующий матч подопечные Павла Зубова проведут 10 марта в родных стенах, а оппонентом будет челябинский "Трактор".