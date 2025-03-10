В Самаре пройдет концерт к 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха

В пятницу, 21 марта, в 18:30 в Самарской кирхе состоится вечер вокальной, камерной и органной музыки "Музыкальное приношение Баху" (6+).
Вечер приурочен к 340-летию композитора. Исполнители: Юлия Маркова (меццо-сопрано), Анна Лазанчина (флейта), Евгений Матюшенков(флейта), Александр Дарвин (виолончель), Анна Карпова (орган).
Ведет концерт искусствовед Анна Карпова.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!