Монтаж-коммутация-пусконаладка: как прошел чемпионат по профмастерству в Самарском машиностроительном колледже

Показать свои навыки по созданию автоматизированных систем управления производственными процессами – такая задача стоит перед участниками регионального этапа чемпионатного движения «Профессионалы» в компетенции «Промышленная автоматика». Студенты колледжей и техникумов 63 региона, пройдя отборочные соревнования, собрались в Самарском машиностроительном колледже (СМК), чтобы выявить лучших.

Готовят профессионалов

Площадка для этой одной из самых сложных компетенций Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" была выбрана не случайно. СМК давно зарекомендовал себя лидером по обучению промышленной автоматике среди учреждений среднего профессионального образования 63 региона.

Автор фото: Ирина Попова



"По направлению "Промышленная автоматика" наши студенты изучают и мехатронику, и робототехнику, и контроль измерительных приборов в специализированных мастерских, которые мы открыли в колледже на федеральные средства в 2022 году", — рассказал директор Самарского машиностроительного колледжа Александр Хабибулин. Он отметил, что трудоустройство выпускников по этим специальностям достаточно высокое.

Выпускники колледжа, участники чемпионата прошлых лет в настоящее время работают в СМК. Технический эксперт площадки "Промышленная автоматика" Галынин И.А. сегодня преподаватель колледжа, эксперт-наставник Гаянова Н.Б. — мастер колледжа.

Колледж активно работает с городскими промышленными предприятиями. Основной партнер образовательного учреждения — "Завод приборных подшипников". На предприятии функционирует учебный центр, где занимаются студенты колледжа. И впоследствии они трудоустраиваются на завод.

Также СМК взаимодействует с такими флагманами самарской промышленности, как РКЦ "Прогресс", "ОДК Кузнецов", "ЕПК Самара", "Самарская кабельная компания". Увидеть в деле студентов колледжа представители работодателей могут во время демонстрационных экзаменов, где в качестве экспертов участвуют работники предприятий.

Ну а студенты показывают друг другу свои умения на конкурсах профессионального мастерства. И в этом направлении СМК есть чем гордиться.

"В 2024 году наш студент Илья Тяжов завоевал бронзовую медаль в финале Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" в компетенции "Промышленная автоматика". Впереди были только студенты из Москвы и Московской области", — сообщил Александр Хабибулин.

Заслуженная награда

Путь Ильи к победе был нелегким. Студент рассказывает, что подготовка заняла почти год.

"С педагогами целыми днями сидели в мастерских, готовились, изучали документацию, с помощью онлайн-уроков знакомились с оборудованием, которого у нас нет, но мы знали, что оно будет на площадке в финале. Смотрели фото, изучали конструкцию", — вспоминает Илья.

Автор фото: Ирина Попова

В финале, который проходил в Санкт-Петербурге, конкурсанты собирали устройства для автоматизации производства. И с каждым этапом сложность задания возрастала. Добавлял волнения еще и тот факт, что оборудование большинству студентов было не знакомо. Организаторы предусмотрели этот момент и предоставили возможность ребятам во внеконкурсное время напрямую общаться с разработчиками оборудования, которые тоже находились на площадке и предоставляли руководства по эксплуатации и обслуживанию техники.

В итоге Илья одержал не только свою личную победу, получив за нее заслуженный денежный приз, но и на всю страну заявил о качестве профессионального образования в своем колледже и в целом в Самарской области.

Педагоги Ильи отмечают, что его участие во Всероссийском финале очень изменило парня. "Год назад он был простым студентом. А сегодня он уже специалист, более дисциплинированный, более целеустремленный, с большим объемом новых знаний. И другие ребята, глядя на него, подтягиваются", — поделилась наблюдениями заместитель директора Самарского машиностроительного колледжа Елена Лебедева.

Сегодня Илья Тяжов в качестве волонтера работает на площадке регионального этапа чемпионата в компетенции "Промышленная автоматика": "Помогаю как участникам, так и экспертам в различных силовых и технических работах". Студент признается, что сейчас смотрит на конкурсантов другими глазами: "Подмечаю, чем их работа отличается от моей, что я делал правильно, как мне казалось, а они делают это совсем по-другому". Но одно остается низменным: соревновательный дух.

Конкурсанты очень внимательно наблюдают за работой друг друга, следят, кто быстрее выполнит тот или иной этап задания. "Я считаю, что это тоже неотъемлемая часть чемпионата. Если бы они собирали установку в одиночку, то результаты были бы хуже", — высказал свое мнение бронзовый призер-2024 Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы".

С предельным вниманием

О том, какие задания выполняли студенты на чемпионате, рассказала главный эксперт компетенции, преподаватель Самарского машиностроительного колледжа Анна Потапова.

Автор фото: Ирина Попова

Сначала конкурсанты должны осуществить монтаж: прикрепить отдельные элементы и устройства на щиты в соответствии со схемой задания. На это отводится 5 часов.

После того как монтаж окончен, проводится коммутация, то есть выполнение электрического соединения отдельно взятых элементов в установку. Ребята выполняют при этом большой объем работы в течение 7 часов.

После коммутации начинается пусконаладка. К этому этапу допускаются не все работы.

"Не должно быть лишних отверстий, сколов, сломов. Все конструкции крышек должны закрываться. Кабели должны разделяться в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок. Наконечники должны быть на всех токопроводящих жилах и должны быть выполнены с определенным качеством. Если имеется повреждение изоляции, либо необжатый наконечник, либо мы визуально видим медь, то такую установку нельзя считать законченной, мы ее не запускаем", — пояснила Анна Павловна.

Автор фото: Ирина Попова

Автор фото: Ирина Попова

Автор фото: Александр Богатов / СМК

Кроме того, обязательным элементом является электрозащита установок, обязательное наличие контура заземления. "Когда установка полностью собрана, отвечает всем требованиям, имеется вся надлежащая маркировка, элементы закончены и конструкции закрыты, и мы видим, что перед нами готовый продукт, тогда мы можем осуществлять пусконаладку", — резюмировала главный эксперт площадки.

Автор фото: Александр Богатов / СМК

После пусконаладки студенту дается три часа на программирование установки.

Автор фото: Ирина Попова



"Помимо этого, у нас еще есть поиск неисправности. Конкурсант должен не только собрать установку, запрограммировать, спроектировать, но и должен найти неисправность: вдруг он в ходе работы допустил какую-либо оплошность, и она может привести к функциональному нарушению", — добавила Анна Потапова.

И победа, и опыт

Участники соревнований по компетенции "Промышленная автоматика" — студенты пяти профессиональных организаций: Самарского машиностроительного колледжа, Губернского колледжа города Сызрани, Тольяттинского электротехнического техникума, Новокуйбышевского нефтехимического техникума и Поволжского государственного колледжа.

Конкурсантов на протяжении всех этапов задания сопровождали педагоги-наставники, которые вместе с индустриальным экспертом, представляющим работодателя, участвовали в оценках работ.

Команда экспертов компетенции "Промышленная автоматика". Автор фото: Ирина Попова

Победитель регионального этапа получит право представлять свое образовательное учреждение и Самарскую область на межрегиональных соревнованиях, являющихся отборочными к Всероссийским. Но несмотря на то, какое место займут конкурсанты в итоговой табели о рангах, они все равно приобретут самое ценное — опыт.

"Участвуя в компетенции "Промышленная автоматика" чемпионатного движения "Профессионалы", ребята своими руками создают полный производственный цикл: от слесарных работ до программирования и поиска неисправностей. Когда они все это сделали, прошли все этапы, они будут чувствовать себя увереннее и на будущем месте работы. И, соответственно, работодатель уже будет по-другому относиться к ним", — резюмировал Александр Хабибулин.