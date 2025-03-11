"Лада" всухую проиграла "Трактору"

Подопечные Павла Зубова в родных стенах были разгромлены челябинцами.

Из-за болезни встречу с "Трактором" был вынужден пропустить Владислав Семин и по этой причине тренерскому штабу "автозаводцев" пришлось немного изменить сочетания защитников, а также вернуть в заявку Глеба Семенова. Кроме того, случилась одна перестановка и в линии атаки — в четвертом звене вместо Рафаэля Бикмуллина на лед вышел Андрей Алтыбармакян.

"Лада" очень неудачно провела начало поединка и в тольяттинских воротах к исходу 6-й минуты побывали три шайбы. Никита Коростелев, Семен Дер-Аргучинцев и Виталий Кравцов поочередно огорчили Александра Трушкова, которого при счете 0:3 на последнем рубеже сменил Максим Третьяк. Далее волжане сумели немного прибавить в активности, но этого оказалось недостаточно для того чтобы хоть немного сгладить столь провальный старт.

Во второй двадцатиминутке у тольяттинцев стало заметно больше моментов, однако довести дело до результативного завершения никак не получалось, не помогло хозяевам и удаление защитника "черно-белых" Григория Дронова на экваторе матча. Челябинцы отбились вчетвером и потом не реализовали свое большинство, но затем дважды отличились с интервалом в 40 секунд. Точные броски в свой актив записали Андрей Светлаков и Максим Шабанов — 0:5.

В заключительном периоде "Трактор" отличился еще раз — на 45-й минуте Стивен Кэмпфер довел счет до неприличного. 0:6. После этого скорости на площадке резко упали и команды спокойно доиграли до финальной сирены. "Ладе" в этот вечер так и не удалось поразить ворота Сергея Мыльников, оформившего "сухарь". Грустный для тольяттинцев итог — 0:6.

Домашнюю серию "автозаводцы" продолжат матчем с московским "Спартаком" — поединок состоится 12 марта.