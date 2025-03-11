16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" всухую проиграла "Трактору" "Ладья" потерпела поражение в Омске Игроки "Лады" в овертайме обыграли "Сибирь" "Ладья" в гостях проиграла "Белым медведям" Хоккейная "Лада" потерпела поражение от минского "Динамо"

Хоккей Спорт

"Лада" всухую проиграла "Трактору"

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подопечные Павла Зубова в родных стенах были разгромлены челябинцами.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Из-за болезни встречу с "Трактором" был вынужден пропустить Владислав Семин и по этой причине тренерскому штабу "автозаводцев" пришлось немного изменить сочетания защитников, а также вернуть в заявку Глеба Семенова. Кроме того, случилась одна перестановка и в линии атаки — в четвертом звене вместо Рафаэля Бикмуллина на лед вышел Андрей Алтыбармакян.

"Лада" очень неудачно провела начало поединка и в тольяттинских воротах к исходу 6-й минуты побывали три шайбы. Никита Коростелев, Семен Дер-Аргучинцев и Виталий Кравцов поочередно огорчили Александра Трушкова, которого при счете 0:3 на последнем рубеже сменил Максим Третьяк. Далее волжане сумели немного прибавить в активности, но этого оказалось недостаточно для того чтобы хоть немного сгладить столь провальный старт.

Во второй двадцатиминутке у тольяттинцев стало заметно больше моментов, однако довести дело до результативного завершения никак не получалось, не помогло хозяевам и удаление защитника "черно-белых" Григория Дронова на экваторе матча. Челябинцы отбились вчетвером и потом не реализовали свое большинство, но затем дважды отличились с интервалом в 40 секунд. Точные броски в свой актив записали Андрей Светлаков и Максим Шабанов — 0:5.

В заключительном периоде "Трактор" отличился еще раз — на 45-й минуте Стивен Кэмпфер довел счет до неприличного. 0:6. После этого скорости на площадке резко упали и команды спокойно доиграли до финальной сирены. "Ладе" в этот вечер так и не удалось поразить ворота Сергея Мыльников, оформившего "сухарь". Грустный для тольяттинцев итог — 0:6.

Домашнюю серию "автозаводцы" продолжат матчем с московским "Спартаком" — поединок состоится 12 марта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6