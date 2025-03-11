Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита

Ученые Самарского университета им. Королева и СамГМУ запатентовали разработанный ими способ лазерной экспресс-диагностики пародонтита - воспалительного заболевания тканей десны, которое может приводить к потере зубов.

С помощью этого способа стоматолог может буквально за считанные секунды, посветив лазером на подозрительный зуб, определить с помощью специального оборудования, имеется ли у пациента пародонтит, в какой стадии это заболевание или же какова вероятность возникновения пародонтита в ближайшем будущем. Опытный образец диагностической установки, работающей на основе этого метода, уже прошел испытания в одной из самарских стоматологических клиник.

"Наша совместная научная группа, в которую входят ученые Самарского университета им. Королева и Самарского государственного медицинского университета, получила патент Российской Федерации на разработанный способ диагностики хронического пародонтита по органическому и минеральному составу эмали зубов. Полученный патент на изобретение официально удостоверяет и подтверждает приоритет нашей разработки и исключительное право на авторство, что поможет нам в дальнейшем более широко внедрять данную технологию в стоматологическую практику как нашего региона, так и страны в целом, а также развивать данную методику экспресс-диагностики пародонтита путем создания новых, более современных образцов оборудования", - рассказала Елена Тимченко, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета им. Королева, заместитель научного руководителя межвузовской научно-исследовательской лаборатории "Тканевая инженерия".

Пародонтит является весьма распространенным стоматологическим заболеванием. По данным из открытых источников, в возрастной группе от 35 до 44 лет эта патология встречается более чем у 80% россиян, обращающихся за помощью к зубному врачу. Пародонтит поражает практически все ткани, окружающие зуб, в том числе и те, что связывают зуб с челюстной костью, что в конечном итоге, если болезнь не лечить, приводит к потере зуба. Поэтому очень важно как можно раньше выявить это заболевание.

Главные факторы возникновения пародонтита - инфекции, слабый иммунитет и плохая гигиена полости рта. При хроническом пародонтите начальной степени у пациента может временами отмечаться зуд и болезненность в деснах, кровоточивость при чистке зубов, неприятный запах изо рта. Однако эти симптомы характерны и для других стоматологических заболеваний, кроме того, на самых ранних стадиях пародонтит может быть и абсолютно бессимптомным и незаметным. Классические способы диагностики пародонтита предполагают проведение рентгена и взятие анализов, но если пациент ни на что не жалуется, то врач при осмотре зубов может и пропустить начинающуюся болезнь.

Разработанный самарскими учеными способ улучшает и дополняет классические способы диагностики, уменьшая возможность врачебной ошибки и автоматизируя процесс выявления болезни. Лазерный метод основан на принципах Рамановской спектроскопии, позволяющей с помощью специального оборудования - спектрографа - "увидеть" спектральные признаки наличия того или иного вещества при взаимодействии лазерного луча с исследуемым объектом, в данном случае - с зубной эмалью. Это примерно подобно тому, как на проверяемой в банке купюре в лучах ультрафиолета можно увидеть знаки защиты, невидимые при обычном свете.

Как показали исследования, при пародонтите или при риске его развития в эмали зубов изменяются концентрация и соотношение определенных веществ, например, гидроксипролина, гидроксиапатитов, амидных структур I-III типов. Связано это с тем, что больные ткани меньше питают зубы необходимыми веществами, и в зубной эмали происходят изменения, которые и фиксирует методика. Созданная учеными компьютерная программа получает от спектрографа данные "сканирования" эмали, анализирует их по особому алгоритму и автоматически выдает диагноз или предупреждает о возможном риске возникновения заболевания при наличии характерного для пародонтита спектрального "отпечатка".

"Таким образом, врач может сразу оперативно проверить все зубы пациента, не только подозрительные, но и вполне здоровые с виду, без рентгена и взятия анализов, и выявить заболевание на самой ранней стадии. Такая экспресс-диагностика особенно пригодится при проведении диспансеризации или профилактическом осмотре. Если будут выявлены высокие риски возникновения заболевания, то врач сможет заранее назначить профилактическую терапию, чтобы болезнь не возникла - при использовании классических методов диагностики лечить обычно приходится уже по факту заболевания", - отметила Елена Тимченко.

"Несмотря на то, что стоматология является одной из самых высокотехнологичных областей медицины, вопросы точной дифференциальной диагностики многих состояний остаются открытыми. Именно от своевременно поставленного диагноза зависит прогноз любого заболевания, а в случае с пародонтитом речь идет о сохранении или потере зубов со всеми вытекающими последствиями. Неоспоримая ценность метода состоит в том, что с помощью портативного оборудования можно проводить диагностику пародонтита в условиях любых стоматологических кабинетов, что особенно важно при недоступности рентгенологической диагностики. Высокая эффективность и точность позволит использовать Рамановскую спектроскопию в качестве дополнительного метода при сложной дифференциальной диагностике с другими стоматологическими заболеваниями", - прокомментировала Ирина Бажутова, доцент кафедры стоматологии Института профессионального образования СамГМУ.