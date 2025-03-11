В областном госпитале для ветеранов войн работает новый аппарат МРТ

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева сегодня координирует в регионе организацию медицинского сопровождения участников СВО и членов их семей.

Также здесь продолжают оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий. Теперь пациенты проходят лечение и обследования в комфортных условиях.

В учреждении завершен капитальный ремонт цокольного этажа первого блока главного корпуса и поставлен новый аппарат МРТ. Средства на модернизацию были выделены из областного и федерального бюджетов.

Для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения были подготовлены кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии. В том числе, введена в эксплуатацию система магнитно-резонансной томографии. Благодаря современному аппарату МРТ улучшилась точность диагностики и качество лечения ветеранов. С начала года на аппарате МРТ было выполнено более 250 исследований, КТ — свыше 900.

Для повышения доступности высокотехнологичной диагностики в этом году по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева будет приобретено четыре новых аппарата магнитно-резонансной томографии, которые установят и в других медучреждениях региона.

Кроме того, в областном госпитале работает современное отделение медицинской реабилитации, где помощь оказывают пациентам, в том числе участникам специальной военной операции с нарушением функции центральной нервной системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения, ранениями.

В медицинской организации сформирована мультидисциплинарная реабилитационная команда, которая состоит из врача-ЛФК, невролога, физиотерапевта, психолога, логопеда, инструктора-ЛФК, массажиста и медицинской сестры по реабилитации. После профилактического осмотра пациента специалисты устанавливают реабилитационный диагноз и составляют план лечения.

В этом году реабилитацию в областном клиническом госпитале прошли 45 героев и 185 членов их семей. Пациентам оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь.