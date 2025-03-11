В областном госпитале для ветеранов войн работает новый аппарат МРТ

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева сегодня координирует в регионе организацию медицинского сопровождения участников СВО и членов их семей.
Также здесь продолжают оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий. Теперь пациенты проходят лечение и обследования в комфортных условиях.
В учреждении завершен капитальный ремонт цокольного этажа первого блока главного корпуса и поставлен новый аппарат МРТ. Средства на модернизацию были выделены из областного и федерального бюджетов.
Для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения были подготовлены кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии. В том числе, введена в эксплуатацию система магнитно-резонансной томографии. Благодаря современному аппарату МРТ улучшилась точность диагностики и качество лечения ветеранов. С начала года на аппарате МРТ было выполнено более 250 исследований, КТ — свыше 900.
Для повышения доступности высокотехнологичной диагностики в этом году по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева будет приобретено четыре новых аппарата магнитно-резонансной томографии, которые установят и в других медучреждениях региона.
Кроме того, в областном госпитале работает современное отделение медицинской реабилитации, где помощь оказывают пациентам, в том числе участникам специальной военной операции с нарушением функции центральной нервной системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения, ранениями.
В медицинской организации сформирована мультидисциплинарная реабилитационная команда, которая состоит из врача-ЛФК, невролога, физиотерапевта, психолога, логопеда, инструктора-ЛФК, массажиста и медицинской сестры по реабилитации. После профилактического осмотра пациента специалисты устанавливают реабилитационный диагноз и составляют план лечения.
В этом году реабилитацию в областном клиническом госпитале прошли 45 героев и 185 членов их семей. Пациентам оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас