Марина Сидухина: "Школа героев" объединяет людей, которые своим трудом и искренней заботой делают регион лучше

В Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева активно развивается программа "Школа героев", которая является продолжением президентской — "Время героев".

"Школа героев" объединяет людей, которые своим трудом и искренней заботой делают наш регион лучше. Этих ребят я знала и раньше, но сейчас, в процессе своей работы, узнала еще больше. Мы постоянно контактируем по самым разным вопросам.

— Александр Шарков, глава Волжского района, — человек с железной хваткой и большим сердцем. Когда я впервые с ним встретилась, сразу поняла: передо мной настоящий лидер. Он знает каждую деталь, каждую ситуацию, связанную с участниками СВО, и всегда готов помочь. Когда мы вели с ним прием в поселке Рощинский, я увидела, насколько он в теме и знает всю ситуацию по ребятам, участвующим в СВО. Его эмпатия и профессионализм впечатляют.

— "Центр "Сердце воина", который мы открывали вместе с главой региона и первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной. Это место, где ребята, вернувшиеся с СВО, и их семьи получают не только психологическую поддержку, но и ту самую "мужскую руку", которая порой тоже так нужна.

— Антон Ястребков, руководитель центра, — человек, который понимает, как важно быть рядом в трудную минуту. Здесь помогают адаптироваться, найти себя и снова почувствовать уверенность".

— Константин Яшин — многодетный отец, руководитель Научно-производственного центра

беспилотных авиационных систем "Самара". Вы бы видели, как горят его глаза, когда он рассказывает о своем деле, о команде, о технологиях будущего! Это

пример того, как любовь к своему делу может менять мир вокруг.

"Я горжусь, что такие люди есть в нашем регионе. Их проекты, их энергия — это то, что должно

транслироваться на всю страну. Уже сейчас информация о "Школе героев", ее участниках и их инициативах размещается на сайте Совета Федерации. И я обязательно поделюсь этим опытом с коллегами-сенаторами, чтобы такие проекты шагали по всей России", — сказала сенатор РФ Марина Сидухина.