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Образование Общество

В России разработают стратегию развития образования, рассчитанную до 2036 года

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Она будет направлена и на предотвращение нехватки педагогов. К 2030 году стране придется найти 96 тысяч педагогов. Задачу поставил Президент РФ Владимир Путин. И Самарский регион уже активно включился в работу.

Фото: sovainfo.ru

Чтобы не допустить дефицита педагогических кадров, в 63-м регионе созданы два кластера федерального проекта "Профессионалитет" (12+). Один из них — на базе Самарского социально-педагогического колледжа (ССПК) уже принял первых студентов. Здесь же расположились конкурсные площадки чемпионата "Профессионалы".

"Чемпионат важен для профессионального выбора будущих специалистов. Для школьников это шанс определиться с карьерой, а для студентов — начало пути. Чемпионат помогает стать частью профессионального сообщества", — уверена заместитель директора по учебной работе ССПК Татьяна Нестерова.

"Задание связано с обучением, воспитанием и развитием детей младшего школьного возраста. Конкурсантам предлагается составить и провести урок открытия новых знаний, воспитательное мероприятие, внеурочное занятие и подготовить буклет для родителей", — рассказала Ирина Мартынова — эксперт по компетенции "Преподавание в младших классах".

Участвует в конкурсе и студентка третьего курса по специальности "Коррекционная педагогика в начальном образовании" Элина Савостина. Она увлеклась педагогикой уже в осознанном возрасте. — "Быть педагогом — моя мечта. После окончания школы я поняла, что хочу двигаться в этом направлении. Не пугает ли работа с особенными детками? Я об этом думала. Знаете, не пугает. У меня появился большой интерес, когда я узнала, что существуют люди, которых специально готовят для работы с особенными детьми. А чемпионат — это проба сил, а может быть и ступенька в карьере".

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