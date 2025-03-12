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Общество

В Самарской области с 1 июля 2025 года повысят плату за детский сад

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство образования Самарской области опубликовало проект приказа, в соответствии с которым планируется проиндексировать размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях региона.

Фото: Волга Ньюс

Размер платы за детский сад поднимут с 1 июля 2025 года.

Для Самары он составит 230 рублей в день (было 197 руб.), для Тольятти — 192 рубля в день (было 180 руб.), для Сызрани — 148 рублей в день (было 136 руб.). Размер платы будет проиндексирован и в муниципальных образованиях. Более подробная информация — в таблице:

Территория

 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребёнком

в образовательной организации

(рублей в день)

г.о. Сызрань

148

м.р. Сызранский

139

г.о. Октябрьск

138

м.р. Шигонский

123

м.р. Кинельский

121

г.о. Кинель

136

г.о. Отрадный

121

м.р. Кинель-Черкасский

111

м.р. Богатовский

111

г.о. Новокуйбышевск

175

м.р. Волжский

167

м.р. Сергиевский

111

м.р. Челно-Вершинский

100

м.р. Шенталинский

102

г.о. Похвистнево

126

м.р. Похвистневский

106

м.р. Исаклинский

106

м.р. Камышлинский

108

м.р. Клявлинский

118

м.р. Красноярский

110

м.р. Кошкинский

104

м.р. Елховский

98

г.о. Жигулевск

175

м.р. Ставропольский

175

м.р. Нефтегорский

145

м.р. Борский

125

м.р. Алексеевский

125

г.о. Чапаевск

140

м.р. Безенчукский

133

м.р. Красноармейский

100

м.р. Пестравский

100

м.р. Приволжский

120

м.р. Хворостянский

100

м.р. Большечерниговский

104

м.р. Большеглушицкий

112

г.о. Самара

230

г.о. Тольятти

192

Также будет изменен средний размер платы, взимаемой с многодетных родителей. В Самаре для государственных и муниципальных садов он составит 115 рублей против 98,5 руб.. В Тольятти семьи с детьми от трех и более детей будут платить 96 рублей (в государственных садах) и 192 рубля (в муниципальных ДОУ) против ранее установленной платы в 90 и 180 рублей, соответственно. В Сызрани плату повысят с 68 до 74 рублей.

Территория

Средний размер родительской платы

за присмотр и уход в государственной образовательной организации за ребёнком из многодетной семьи

(рублей в день)

г.о. Сызрань

74

м.р. Сызранский

69,5

г.о. Октябрьск

69

м.р. Шигонский

61,5

м.р. Кинельский

60,5

г.о. Кинель

68

г.о. Отрадный

60.5

м.р. Кинель-Черкасский

55.5

м.р. Богатовский

55.5

г.о. Новокуйбышевск

87.5

м.р. Волжский

83.5

м.р. Сергиевский

55.5

м.р. Челно-Вершинский

50

м.р. Шенталинский

51

г.о. Похвистнево

63

м.р. Похвистневский

53

м.р. Исаклинский

53

м.р. Камышлинский

54

м.р. Клявлинский

59

м.р. Красноярский

55

м.р. Кошкинский

52

м.р. Елховский

49

г.о. Жигулевск

87.5

м.р. Ставропольский

87.5

м.р. Нефтегорский

72.5

м.р. Борский

62.5

м.р. Алексеевский

62.5

г.о. Чапаевск

70

м.р. Безенчукский

66.5

м.р. Красноармейский

50

м.р. Пестравский

50

м.р. Приволжский

60

м.р. Хворостянский

50

м.р. Большечерниговский

52

м.р. Большеглушицкий

56

г.о. Самара (государственные)

115

г.о. Самара (муниципальные)

115

г.о. Тольятти (государственные)

96

г.о. Тольятти (муниципальные)

192

Кроме того, проектом приказа предлагается изменить средний  размер платы, взимаемой с родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных садах Тольятти - 85,7 рублей в день (было 82,25 рублей).

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