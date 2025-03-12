Данир Исматуллин: "Я понял, что моя жизнь сложится с микробиологией"

В 2011 году будущий студент Данир Исматуллин приехал из Ульяновска поступать в Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ). После окончания вуза он планировал вернуться в родной город и посвятить себя работе в профилактической медицине, но все сложилось иначе. Сегодня 30-летний врач-медицинский микробиолог занимает должность заведующего лабораторией культуромных и протеомных исследований в микробиологии Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ. А также преподает на кафедре медицинской микробиологии и иммунологии, занимается научной работой и имеет ученую степень кандидата наук. О том, почему на пятом курсе влюбился в микробиологию и решил остаться в Самаре, молодой врач и ученый рассказал Волга Ньюс.

— Расскажите, почему вы выбрали для поступления именно Самару?

— В моем родном городе, к сожалению, нет медицинского вуза, есть только медицинский факультет при университете. Я понимал, что это не тот уровень образования, который я хотел бы получить. Выбор стоял между Казанью и Самарой, но сердце подсказало, что выбрать нужно Самару. Я тогда особо не понимал, куда ехал, но знал, что СамГМУ занимает хорошую рейтинговую позицию среди вузов страны.

— А как выбирали будущую профессию?

— Поступал я на медико-профилактический факультет, сегодня это Институт профилактической медицины. Мои родители занимаются профилактической медициной: мама очень долгое время работала в Роспотребнадзоре и была для меня живым примером в специальности, в которой хотелось бы себя видеть в будущем. Она мне все показала, рассказала, и я загорелся этой профессией.

Было очень интересно ходить с ней на проверки объектов, где она общалась с главными врачами, заведующими детскими садами и занималась надзорной работой. Я понимал, насколько это важно, потому что без контроля в таких учреждениях может возникнуть беспорядок. Так что, мысль о том, что я вернусь в Ульяновск и буду работать в этой же сфере, не покидала меня до пятого курса, когда начался цикл по клинической микробиологии.

Преподавателем тогда был Артем Викторович Лямин, сейчас он занимает должность директора НОПЦ ГЛТ. Здесь хочется подчеркнуть значимость роли учителя и наставника: Артем Викторович увлекательно рассказывал даже о самых простых вещах, можно сказать, влюбил меня в эту специальность. Так я стал заниматься студенческой наукой и проводить все больше времени в лаборатории. Потом Артем Викторович предложил мне остаться здесь работать. На тот момент я уже для себя решил, что с профилактической медициной у меня жизнь не сложится, мое место в микробиологии.

— В чем заключается ваша работа?

— Мы работаем в многопрофильном стационаре, во многих отделениях есть пациенты, которые поступают с различными инфекционными осложнениями. Чтобы поставить верный диагноз, врачу нужны результаты, в том числе, микробиологических исследований. К нам доставляют биоматериал пациентов, мы его изучаем и устанавливаем причину возникновения и развития того или иного заболевания, если это бактериальная инфекция. В итоге определяем, каким спектром препаратов нужно проводить терапию.

— Что для вас самое увлекательное и мотивирующее в работе?

— Все просто. В первую очередь — желание помочь пациентам. Несмотря на то что напрямую мы с пациентами не работаем, у нас бывают ситуации, когда нужно приходить в отделение, общаться с докторами, участвовать в консилиумах. В такие моменты осознаешь значимость микробиологии. Ну и, во-вторых, очень интересно видеть то, что не видно невооруженным взглядом. Используя разные методики, мы можем установить причину инфекционного заболевания, над которым другие врачи очень долго думали и не знали, как лечить пациента. Периодически встречаются редкие бактерии, названия которых приходится искать в Интернете, так как раньше мы с этим не сталкивались, и, по данным литературы, в России таких случаев не было.

Например, в прошлом году к нам поступил биоматериал девочки, у которой заподозрили микобактериоз — это заболевание, схожее с туберкулезом. Сейчас с диагностикой этого заболевания в России есть некоторые трудности, хотя болезнь достаточно распространенная. Мы ранее занимались научной работой в отношении этой группы микроорганизмов, и так совпало, что стали сталкиваться с этими микробами на практике. Это позволило нам помочь клиницистам назначить правильное лечение. Когда понимаешь, что твое научное исследование может кого-то вылечить, желание помогать людям становится еще больше.

— Над какими еще научными исследованиями вы сейчас работаете?

— Наш НОПЦ ГЛТ занимается разработкой тест-систем для быстрой и точной диагностики различных заболеваний. Много исследований сейчас в области эндопротезирования, при котором есть вероятность развития инфекционного процесса. Поэтому мы совместно с травматологами-ортопедами занимаемся оптимизацией диагностики.

Еще одно направление — исследования, которые проводили совместно с нашими химиками. Результатом стала разработка так называемых матричных соединений — это расходные материалы для проведения качественного анализа микробиологических образцов в клинико-диагностических лабораториях. Если раньше эти расходные материалы закупались в Европе, то сейчас мы своими силами можем создавать их у нас в Самаре.

— Какими профессиональными достижениями вы особенно гордитесь?

— Мое главное достижение удалось реализовать в 2022 году, тогда я защитил кандидатскую диссертацию. Опять же, во многом благодаря научному руководителю — Артему Викторовичу Лямину. Я так много говорю о научном руководителе, потому что его роль в жизни любого ученого крайне велика — без него сложно реализоваться. Как говорил Белинский, "в его руках участь целой жизни человеческой".

Над диссертацией я работал около трех лет, иногда по выходным, иногда до самой ночи, вложил очень много усилий. Поэтому, несмотря на то, что прошло уже три года, я до сих пор очень этим горжусь.

— А есть ли у вас профессиональная мечта?

— Я придерживаюсь такой внутренней позиции, что мне не хотелось бы резкого карьерного роста, так как я осознаю, что нужно пройти через определенные этапы карьеры. Я начинал с санитара, потом работал врачом, теперь стал заведующим и понимаю, что нужно созреть для масштабных вещей. В будущем хотелось бы написать докторскую диссертацию и стать профессором, если получится. И, конечно, продолжать заниматься наукой.

— Как вы успеваете совмещать науку, практику, руководящую должность и преподавательскую работу?

— Это самый сложный вопрос. Преподавать стал немного меньше, потому что нагрузки очень много и не все успеваешь, а очень хочется. Хотя практика, наука и педагогика очень связаны: о том, что видишь на практике, хочется рассказать студентам. А если начинаешь со студентами делать какую-то работу, понимаешь, что это можно реализовать в рамках научной деятельности. Подготовка лекций занимает неимоверное количество времени и усилий. Но хочется донести все это до студентов, помочь будущим докторам, а значит и пациентам. Поэтому подстегивает какая-то внутренняя альтруистическая жилка.

Иногда, конечно, хочется все бросить… Думаю, такое желание порой возникает на любой руководящей должности — общение с персоналом, которым нужно руководить и контролировать — это сложно. Но когда опускаются руки, меня поддерживают коллеги, учителя, друзья. И я продолжаю усердно работать и, надеюсь, так все и будет.

— Когда окончили университет, не было желания уехать в столицу?

— Мысли были, потому что в то время много сверстников ехали в столицу из-за зарплаты, более высокого уровня жизни. Но в Самаре, в нашем университете были созданы все условия, чтобы продолжать работать. Для молодого ученого, как и для любого человека, важна финансовая стабильность, карьерный рост. Все это было здесь. Было крутое современное дорогое оборудование, что для молодого ученого и врача тоже стимул.

В нашем научном подразделении идеология такова, что нужно не равняться на столицу, а пытаться создать что-то здесь, чтобы ехали к нам, а не наоборот. И я думаю, что у Самары в этом плане очень большие перспективы. Мы часто ездим на научные конференции, рассказываем о своих научных достижениях и опыте. И если поначалу к нам относились настороженно, то сейчас мы вышли на тот уровень, когда на нас равняются и даже что-то у нас заимствуют.

К тому же, у нас высокий уровень оснащения и квалификации специалистов. Например, в России мало лабораторий, которые занимаются микробиологической диагностикой инфекционных осложнений у пациентов с муковисцидозом. Так как мы федеральное учреждение, к нам доставляют материалы из различных регионов страны — от Владивостока до Калининграда, чем мы тоже очень гордимся. Благодаря тому, что университет участвует в федеральной программе "Приоритет 2030", появилось оборудование, которое помогает в диагностике инфекционных заболеваний. Например, мы научились выделять анаэробные микроорганизмы, которые раньше просто не смогли бы обнаружить. Это позволяет определить, что стало причиной дисбиозов, раневых инфекций и других заболеваний. В России такого оборудования не так много.

— Как вы считаете, Самарский регион сегодня привлекателен для молодых ученых и врачей?

— Да, ведь здесь есть университет, который является примером для других регионов. Также молодых ученых стимулирует наличие областных премий и стипендий, которые тоже можно использовать в своей научной работе. Мне удалось поучаствовать в конкурсе молодых ученых для кандидатов наук и даже выиграть грант, часть которого пошла на реализацию научного проекта.

По работе я посетил много разных городов России и могу сказать, что у нас правда очень красивый город, есть много мест, которые можно посмотреть, появляется много молодежных площадок. И желания уехать из Самары даже никогда не возникало, несмотря на то, что я приехал из Ульяновска. Ульяновск тоже люблю, но уже чуть меньше.