MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок — исследование TelecomDaily

T2, российский оператор мобильной связи, объединил в мультиподписке MiXX три крупнейших онлайн-кинотеатра с самым широким выбором контента на рынке — 26,1 тысячи единиц. Таковы выводы, сделанные ИАА TelecomDaily в исследовании российского рынка онлайн-видео.
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проанализировало структуру рынка российских онлайн-кинотеатров по выручке и количеству аудитории. Компания также сравнила наполнения существующих на рынке мультиподписок.
По результатам исследования, мультиподписка MiXX стала лидером рынка по количеству контента. Сейчас MiXX включает три онлайн-кинотеатра. Совокупный объем видеоконтента в подписке составил 26,1 тысячи единиц ("Кинопоиск" — 11 тыс., Wink — 10,6 тыс., PREMIER — 4,5 тыс.). На втором месте оказался "Газпром бонус" (22,7 тыс.), на третьем — "Мегафон Плюс" (10,6 тыс.).
Сервисы Wink, "Кинопоиск" и PREMIER также вошли в топ-10 крупнейших отечественных онлайн-кинотеатров. По оценке TelecomDaily, "Кинопоиск" занял совокупное первое место с рыночной долей по выручке 31,7% и аудиторией 51% от общего числа пользователей онлайн-кинотеатров в стране. Wink оказался на третьем месте по денежной доле рынка (15,7%) и на четвертом — по количеству подписчиков (30%). PREMIER получил седьмое место по выручке (4,7%) и шестое по охвату аудитории (14%).
Т2 объединила три крупнейших онлайн-кинотеатра в одной мультиподписке MiXX. Кроме этого, в подписке — сервис электронных и аудиокниг, музыкальные платформы, а также широкие возможности получать выгоду с покупок, доставок и поездок на такси. Подписка доступна для подключения абонентам Т2 и других операторов в версиях S, M и Max. Абонентская плата в зависимости от версии составляет от 300 до 500 руб./мес.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
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Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?