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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обсудил лучшие практики региона с участниками "Школы мэров"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками программы "Школа мэров". Программа разработана по поручению президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации президента, правительства РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Мы очень рады, что модуль такого важного института, как "Школа мэров", проводится в Самарской области. Здесь собрались лучшие в своих городах, в своих направлениях. Мы очень ценим, что Президентская академия приняла решение модуль программы провести здесь. В Самаре есть чему учиться — регион очень большой, индустриальный. По сути, это маленькая модель нашей страны, потому что здесь есть все — машиностроение, обрабатывающая промышленность и космическая отрасль, есть реки и леса, и при этом очень много вопросов, связанных с экологией и промышленной
безопасностью. Поэтому здесь каждый из глав муниципалитетов сможет решить для себя много важных и содержательных вопросов", — сказал Вячеслав Федорищев.

В течение нескольких дней участники "Школы мэров" на примере лучших практик Самарской области изучат вопросы экономики и финансов муниципалитетов.

Основными темами четвертого модуля третьего потока "Школы мэров" станут инвестиции, формирование комфортного делового климата, работа с историческим наследием, развитие креативной экономики, повышение эффективности управления муниципальными финансами, а также изучение лучших практик поддержки развития ключевых предприятий Самарской области.

"Программу "Школа мэров" в Самарской области мы постарались сделать динамичной и насыщенной. Модуль посвящен экономике и финансам муниципалитетов. Участники четвертого потока обсудят вопросы инвестиционной привлекательности муниципальных образований, бюджетной и антикоррупционной политики. Перед участниками программы выступят руководители региона, города, ключевых предприятий области, представители Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", ДОМ.РФ, Государственной транспортной лизинговой компании, Российского экспортного центра и ведущие российские эксперты из Высшей школы госуправления Президентской академии. В процессе живого общения участники модуля смогут изучить их практики и задать им свои вопросы", — отметил заместитель директора ВШГУ Президентской академии Олег Кондратенко.

Для проведения модуля Самарская область выбрана непросто так. Регион входит в ТОП-10 рейтинга развития регионов России по итогам 2024 года. Успехи региона связаны с развитием инновационной экономики: два года подряд Самарская область занимает 3 место в РФ по уровню инновационной активности организаций, а технопарк "Жигулевская долина" входит в тройку лучших в стране.

В Самарской области представлены практически все виды экономической деятельности, при этом появляются новые производства инновационных материалов, робототехники и беспилотников, уделяется большое внимание развитию сферы образования. Благодаря этому регион является привлекательным для инвесторов: здесь реализуется более 300 инвестиционных проектов общим объемом около 1,5 трлн рублей. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Самарская область также в числе регионов-лидеров, занимает 12 место и продолжает работу над улучшением делового климата.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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