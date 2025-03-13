"Лада" на домашнем льду уступила "Спартаку"

В среду, 12 марта, на ЛДС "Лада-Арена" в Тольятти прошел матч между ХК "Лада" и московским "Спартаком". По итогам игры тольяттинцы уступили со счетом 2:4.

Тренерский штаб "Лады" внес несколько изменений в состав после крупного поражения от "Трактора" в родных стенах — вне заявки на очередной поединок оказались Александр Трушков, Егор Морозов, Артем Манукян и приболевший Энтони Камара. Основным вратарем в игре против "красно-белых" стал Константин Волков, также на льду появились Владислав Семин и Рафаэль Бикмуллин, а для 19-летнего нападающего Александра Бажухина этот матч и вовсе оказался дебютным в КХЛ.

События, произошедшие в начале встречи, во многом напомнили то, что случилось с хоккеистами "Ладой" позавчера, ведь уже к 5-й минуте они уступали с разницей в две шайбы. Счет в матче был открыт усилиями Павла Ткаченко, а затем Ансель Галимов точным броском удвоил преимущество "красно-белых". 0:2. Вслед за этим у тольяттинцев произошла замена вратаря — выход на площадку Максима Третьяка вместо Константина Волкова помог хозяевам немного успокоить игру, но подсократить отставание им до перерыва не удалось.

После перерыва "автозаводцы" создали несколько неплохих моментов у ворот Дмитрия Николаева, однако их реализация оставляла желать лучшего. А вот "Спартак" в середине поединка увеличил отрыв — Даниил Орлов с убойной позиции поразил дальний угол. 0:3. Далее у "Лады" была еще одна шикарная возможность забить, но Данил Юртайкин выход "1 на 1" до результативного завершения не довел.

На старте третьего периода в воротах Максима Третьяка побывала еще одна шайба, ее автором стал Николай Голдобин. 0:4. Потом "красно-белые" продолжили владеть инициативой, однако на 56-й минуте тольяттинская команда благодаря попаданию Андрея Алтыбармакяна в ближний угол все-таки огорчила Дмитрия Николаева, которого тут же в рамке сменил 18-летний Ярослав Кузьменко — 1:4. Буквально сразу "Спартак" заработал два удаления подряд и при игре "5 на 3" волжане отличились вновь и теперь Андрей Алтыбармакян выступил в качестве ассистента для Михаила Фисенко, последним коснувшегося шайбы перед тем, как она оказалась в сетке. 2:4. В финальные секунды "автозаводцы" атаковали вшестером, но цифры на табло остались прежними. Итог — "Лада" терпит поражение со счетом 2:4.

Следующую игру подопечные Павла Зубова проведут на домашнем льду — 16 марта соперником тольяттинцев станет "Нефтехимик".

"Вторую игру подряд начинаем плохо, — отметил главный тренер "Лады" Павел Зубов, комментируя итоги игры. — В матче с "Трактором" — три пропущенных гола после четырех бросков, сегодня — три броска и два гола. Не очень хорошая серия получается. Начали тяжело, сложно входить в игру при счете 0:2, пришлось перестраиваться, в третьем периоде изменили практически все сочетания, отыграли два гола, могли еще забивать, но нужно другое начало — с 0:2 и 0:3 матч не начинают".