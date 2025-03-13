Аналитики выяснили, что дарили россияне на 23 Февраля и 8 Марта

Среди гаджетов на 23 Февраля в этом году стали чаще приобретать беспроводные зарядки, а к 8 Марта — беспроводные наушники. Кроме того, мужчинам к празднику чаще всего дарили предметы одежды, а женщинам — подарочные наборы.

Данные сервиса "Аналитика маркетплейсов" от МегаФона ПроБизнес показали, что мужчинам в подарок чаще выбирали предметы одежды, а женщинам — подарочные наборы. Так, бесспорным и ожидаемым лидером среди подарков мужчинам на День защитника Отечества стала категория "Носки" — их продажи на неделе перед 23 Февраля выросли на 192% по сравнению со среднедневными продажами января, когда россияне уже не искали новогодних подарков, но еще не начали готовиться к праздникам февраля и марта. Второй по популярности категорией стали "Футболки" (+149%), далее следуют "Подарки мужчинам" (+87%) — сюда входят, к примеру, бритвенные наборы и наборы для мойки автомобиля, а также инструменты.

Не попала в топ-3 кожгалантерея, однако спрос на нее также был повышенным: кошельки покупали на 74% чаще, а ремни — на 68%. Продолжает этот список одежда и парфюм: продажи джемперов выросли на 62%, брюк — на 44%, мужских ароматов — на 40%.

Женщинам в преддверии Международного женского дня в огромных количествах покупали товары в категории "Подарочные наборы": их продажи на неделе перед 8 Марта взлетели на 351% в сравнении со спокойным январем. На втором месте оказалась категория "Органическая косметика" (+74%), на третьем — "Ювелирные украшения" (+69%).

Примечательно, что активнее всего подарки в обоих случаях покупали ровно за 5 дней до праздника: пик продаж в перечисленных категориях отмечен 18 февраля и 3 марта. А доля покупок в "мужских" категориях за 18 февраля составила 5% от всех покупок в этом месяце.

Среди гаджетов стали чаще, чем год назад, дарить беспроводные устройства. Так, в течение недели перед 23 Февраля в текущем году покупали на 14% больше беспроводных зарядных устройств, чем за аналогичный период годом ранее. А к 8 Марта в 2025 году лидерами по приросту продаж стали беспроводные наушники.

При этом самым популярным гаджетом и ко Дню защитника Отечества, и к Международному женскому дню остается смартфон, причем к 8 Марта в этом году их покупали на 8% чаще, чем к 23 Февраля. Также к женскому празднику активнее покупали планшеты (+23%). А вот к 23 Февраля можно отметить более высокий спрос на умные часы (23%), беспроводные наушники (22%) и пауэрбанки (5%).

Данные предоставили специалисты МегаФона на основании информации сервиса "Аналитика маркетплейсов", а также анализа продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota.