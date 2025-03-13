Лучшие среди школьников: в Самарской области продолжается чемпионат "Профессионалы" среди юниоров

В региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения свои навыки сначала демонстрировали студенты, а теперь состязаются школьники.
Юниоры показывают высокий уровень подготовки в компетенциях чемпионатного движения "Профессионалы" (12+), которые изначально задумывались для студентов колледжей. В 2025-м соревнования для школьников в регионе проводятся по 44 направлениям. 3 из них — на базе Колледжа технического и художественного образования Тольятти. Замдиректора по учебно-производственной работе Ксения Горбунова пояснила: "Мы представляем юниорскую линейку по трем компетенциям: "Графический дизайн", "Визуальный мерчендайзинг" и "Художественная роспись по дереву".
Участники — в основном девятиклассники — три дня выполняют модульные задания, которые оценивает экспертная группа. Все как на настоящем конкурсе "Профессионалы" для основной линейки. Цель — раскрыть потенциал будущих студентов, их творческие способности, а возможно, кому-то подсказать с будущей профессией.
Сами участники отмечают, что главное — не спешить и тщательно обдумывать каждый шаг.
"Я люблю народное искусство, это очень интересно. Мне нравится этим заниматься", — поделилась участница компетенции "Художественная роспись по дереву" Анна Кулыгина.
Подробнее о процессе рассказала главный эксперт площадки, действующий преподаватель декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Ирина Станкеева: "Ребята работают 3 дня по 4 часа, расписывают поставец городецкой росписью и создают авторскую матрешку. Несмотря на то что соревнования непростые, все дети справляются достойно".
В компетенции "Визуальный мерчендайзинг" участники делают авторский реквизит для выставочного пространства. Используют разный материал — от пенопласта до водосточных труб. Главный эксперт направления Полина Бондик отметила, что экспертная группа следит за каждым модулем — от разработки дизайн-проекта до реализованной витрины.
Работа кипит и в компетенции "Графический дизайн". Главный эксперт направления Надежда Лапаева рассказала: "Юниоры создают фирменный стиль, корпоративную атрибутику и другие макеты в профессиональных программах".
Победители регионального этапа представят Самарскую область на межрегиональных соревнованиях и в Национальном чемпионате.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения