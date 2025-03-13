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Лучшие среди школьников: в Самарской области продолжается чемпионат "Профессионалы" среди юниоров

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения свои навыки сначала демонстрировали студенты, а теперь состязаются школьники.

Фото: sovainfo.ru

Юниоры показывают высокий уровень подготовки в компетенциях чемпионатного движения "Профессионалы" (12+), которые изначально задумывались для студентов колледжей. В 2025-м соревнования для школьников в регионе проводятся по 44 направлениям. 3 из них — на базе Колледжа технического и художественного образования Тольятти. Замдиректора по учебно-производственной работе Ксения Горбунова пояснила: "Мы представляем юниорскую линейку по трем компетенциям: "Графический дизайн", "Визуальный мерчендайзинг" и "Художественная роспись по дереву".

Участники — в основном девятиклассники — три дня выполняют модульные задания, которые оценивает экспертная группа. Все как на настоящем конкурсе "Профессионалы" для основной линейки. Цель — раскрыть потенциал будущих студентов, их творческие способности, а возможно, кому-то подсказать с будущей профессией.

Сами участники отмечают, что главное — не спешить и тщательно обдумывать каждый шаг.

"Я люблю народное искусство, это очень интересно. Мне нравится этим заниматься", — поделилась участница компетенции "Художественная роспись по дереву" Анна Кулыгина.

Подробнее о процессе рассказала главный эксперт площадки, действующий преподаватель декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Ирина Станкеева: "Ребята работают 3 дня по 4 часа, расписывают поставец городецкой росписью и создают авторскую матрешку. Несмотря на то что соревнования непростые, все дети справляются достойно".

В компетенции "Визуальный мерчендайзинг" участники делают авторский реквизит для выставочного пространства. Используют разный материал — от пенопласта до водосточных труб. Главный эксперт направления Полина Бондик отметила, что экспертная группа следит за каждым модулем — от разработки дизайн-проекта до реализованной витрины.

Работа кипит и в компетенции "Графический дизайн". Главный эксперт направления Надежда Лапаева рассказала: "Юниоры создают фирменный стиль, корпоративную атрибутику и другие макеты в профессиональных программах".

Победители регионального этапа представят Самарскую область на межрегиональных соревнованиях и в Национальном чемпионате.

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