"Поиски варианта продолжаются": в комитете ветеринарии высказались по ситуации с "ФлагманВетом"

В комитете ветеринарии Самарской области прокомментировали ситуацию, сложившуюся с ветеринарным центром "ФлагманВет".

Напомним, "ФлагманВет" содержит невостребованных собак, отловленных с улиц Самары, а также оказывает помощь всем нуждающимся в ней питомцам. 9 марта директор "ФлагманВета" Инна Тарасенко сообщила, что в Телеграм-канале, что центр оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. Также он был вынужден освободить здание на ул. Красноармейской, 6А, которое использовалось под ветеринарную клинику.

Позднее она разместила несколько постов, в которых пояснила, что решение о закрытии клиники на ул. Красноармейской связано с тем, что в соседнем здании открылся ресторан (клиника работала с 2016 г., ресторан открылся в 2021 году). Владелица заведения, по словам Инны Тарасенко, развернула информационную войну с "ФлагманВетом".

В комитете ветеринарии, комментируя ситуацию, сообщили, что на протяжении нескольких лет поступали многочисленные жалобы и обращения от жителей близлежащих домов на ул. Красноармейской. Однако в ведомстве подчеркнули, что решение об освобождении помещения на улице Красноармейской было принято самим центром.

"В правительстве Самарской области состоялось несколько встреч с руководителем организаций ООО "Добрые люди" и ООО "ФлагманВет". Городские и областные власти неоднократно предлагали альтернативные варианты размещения приюта, но все они были отклонены. Поиск оптимального варианта, на который согласится руководство центра, продолжается. Городской округ Самара совместно с комитетом ветеринарии Самарской области оказывали и продолжают оказывать помощь и поддержку в рамках действующего законодательства и имеющихся возможностей", - отметили в комитете.