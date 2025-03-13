"Поиски варианта продолжаются": в комитете ветеринарии высказались по ситуации с "ФлагманВетом"

В комитете ветеринарии Самарской области прокомментировали ситуацию, сложившуюся с ветеринарным центром "ФлагманВет".
Напомним, "ФлагманВет" содержит невостребованных собак, отловленных с улиц Самары, а также оказывает помощь всем нуждающимся в ней питомцам. 9 марта директор "ФлагманВета" Инна Тарасенко сообщила, что в Телеграм-канале, что центр оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. Также он был вынужден освободить здание на ул. Красноармейской, 6А, которое использовалось под ветеринарную клинику.
Позднее она разместила несколько постов, в которых пояснила, что решение о закрытии клиники на ул. Красноармейской связано с тем, что в соседнем здании открылся ресторан (клиника работала с 2016 г., ресторан открылся в 2021 году). Владелица заведения, по словам Инны Тарасенко, развернула информационную войну с "ФлагманВетом".
В комитете ветеринарии, комментируя ситуацию, сообщили, что на протяжении нескольких лет поступали многочисленные жалобы и обращения от жителей близлежащих домов на ул. Красноармейской. Однако в ведомстве подчеркнули, что решение об освобождении помещения на улице Красноармейской было принято самим центром.
"В правительстве Самарской области состоялось несколько встреч с руководителем организаций ООО "Добрые люди" и ООО "ФлагманВет". Городские и областные власти неоднократно предлагали альтернативные варианты размещения приюта, но все они были отклонены. Поиск оптимального варианта, на который согласится руководство центра, продолжается. Городской округ Самара совместно с комитетом ветеринарии Самарской области оказывали и продолжают оказывать помощь и поддержку в рамках действующего законодательства и имеющихся возможностей", - отметили в комитете.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????