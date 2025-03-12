Самарский центр помощи животным "ФлагманВет" оказался на грани закрытия. Об этом сообщила директор организации Инна Тарасенко в Телеграм-канале 9 марта.

"За неделю до 10-летия "ФлагманВет" мы — на высоте принятия решения. Будем ли мы работать дальше, или это конец. Вот такая ирония судьбы", — сообщила она.

"ФлагманВет" содержит невостребованных собак, отловленных с улиц Самары, а также оказывает помощь всем нуждающимся в ней питомцам. Инна Тарасенко отметила, что, несмотря на критически тяжелое положение, "ФлагманВет" не бросил пациентов, попавших в центр совсем недавно.

"Мы продолжаем каждый день выполнять свою работу, вопреки всему. И будем стоять насмерть столько, сколько сможем, — добавила Инна. — Мне не сложно просить помощи для животных. Тысячам "ФлагманВет" помог за свою историю, даже не озвучив этого. Но просить помощи для себя мне по-прежнему очень трудно. Я привыкла все тащить сама. И до сегодняшнего дня я испробовала все варианты решений. 10 лет жизни против одной недели. Максимально неблагоприятная комбинация факторов, которую невозможно было предсказать".

Она отметила, что сейчас организация переживает самую масштабную финансовую блокаду в своей истории, где каждый прожитый день с сотней тяжелых животных-инвалидов на руках — уже удача.

"Каждый день жизни это гигантской машины стоит сотни тысяч, и никто никогда об этом не задумывался и не знал. Потому что у нас не было такой цели", - написала Инна Тарасенко.

Для желающих помочь "ФлагманВету" опубликованы реквизиты для сбора помощи: 89879404212 Александр Андреевич М СБЕР.

Центру также необходимы:

- любые медикаменты,

- бытовая химия,

- опилки,

- корма и любые товары для животных.

Штаб помощи будет развернут в офисе на Мяги, 10а, оф. 311.