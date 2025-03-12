Самарский центр помощи животным "ФлагманВет" оказался на грани закрытия. Об этом сообщила директор организации Инна Тарасенко в Телеграм-канале 9 марта.
"За неделю до 10-летия "ФлагманВет" мы — на высоте принятия решения. Будем ли мы работать дальше, или это конец. Вот такая ирония судьбы", — сообщила она.
"ФлагманВет" содержит невостребованных собак, отловленных с улиц Самары, а также оказывает помощь всем нуждающимся в ней питомцам. Инна Тарасенко отметила, что, несмотря на критически тяжелое положение, "ФлагманВет" не бросил пациентов, попавших в центр совсем недавно.
"Мы продолжаем каждый день выполнять свою работу, вопреки всему. И будем стоять насмерть столько, сколько сможем, — добавила Инна. — Мне не сложно просить помощи для животных. Тысячам "ФлагманВет" помог за свою историю, даже не озвучив этого. Но просить помощи для себя мне по-прежнему очень трудно. Я привыкла все тащить сама. И до сегодняшнего дня я испробовала все варианты решений. 10 лет жизни против одной недели. Максимально неблагоприятная комбинация факторов, которую невозможно было предсказать".
Она отметила, что сейчас организация переживает самую масштабную финансовую блокаду в своей истории, где каждый прожитый день с сотней тяжелых животных-инвалидов на руках — уже удача.
"Каждый день жизни это гигантской машины стоит сотни тысяч, и никто никогда об этом не задумывался и не знал. Потому что у нас не было такой цели", - написала Инна Тарасенко.
Для желающих помочь "ФлагманВету" опубликованы реквизиты для сбора помощи: 89879404212 Александр Андреевич М СБЕР.
Центру также необходимы:
- любые медикаменты,
- бытовая химия,
- опилки,
- корма и любые товары для животных.
Штаб помощи будет развернут в офисе на Мяги, 10а, оф. 311.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????