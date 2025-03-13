Крупный пожар на складе в Новокуйбышевске тушили 4 дня

В четверг, 13 марта, в 17:34 был ликвидирован пожар в складском помещении на ул. Молодогвардейской, 26 в Новокуйбышевске, которое загорелось утром 10 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, сообщение о пожаре поступило в чрезвычайную службу 10 марта в 8:14. К моменту прибытия огнеборцев его площадь составляла 1500 кв. м.
В 8:25 был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2. На тушение были направлены 109 человек и 37 единиц техники.
В 10:09 пожар удалось локализовать на площади 1600 кв. м. А в 12:36 было ликвидировано открытое горение.
В региональном управлении МЧС России ранее отмечали, что погибших и пострадавших нет. 13 марта стало известно о полной ликвидации пожара.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !