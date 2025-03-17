В преддверии туристического сезона МТС расширила сеть в Шигонском районе

МТС цифровая экосистема сообщает о расширении сети 4G в Шигонском районе Самарской области. Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС стали доступны жителям еще нескольких населенных пунктов, где проживает порядка 2000 человек.

Новые базовые станции МТС выведены в эфир в селах Тайдаково, Луговской, Маза и на территории железнодорожной станции Бичевная. Жители этих населенных пунктов могут пользоваться мобильным интернетом и связью самого высокого качества. Новое покрытие МТС позволит жителям и гостям района всегда оставаться на связи, делиться фото и видео природных мест, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами. С весенних месяцев Шигонский район всегда становится местом притяжения туристов со всей Самарской области и из соседних регионов. Подвальские террасы, Муранский бор, гора Светелка и усадьба Орловых-Давыдовых — главные визитные карточки Шигонского района.

Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС есть и в самом районном центре, селе Шигоны, а также в таких населенных пунктах как Усолье, Волжский Утес, Малячкино, Новодевичье, Пионерский, Суринск, Муранка, Байдеряково, Береговой, Кяхта и Подвалье. Расширенная сеть от МТС поможет местным жителям и туристам быть на связи без помех и делиться файлами на высоких скоростях.

"Мы продолжаем строить новые базовые станции и расширять покрытие сети. Большая работа в этом году нами ведется в сельских районах, где смартфон — это зачастую единственная связь с большим миром. Быстрый мобильный интернет от МТС приходит в новые деревни и поселки, чтобы сельские жители могли пользоваться тем же цифровыми сервисами, что и горожане", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.