В преддверии туристического сезона МТС расширила сеть в Шигонском районе

МТС цифровая экосистема сообщает о расширении сети 4G в Шигонском районе Самарской области. Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС стали доступны жителям еще нескольких населенных пунктов, где проживает порядка 2000 человек.
Новые базовые станции МТС выведены в эфир в селах Тайдаково, Луговской, Маза и на территории железнодорожной станции Бичевная. Жители этих населенных пунктов могут пользоваться мобильным интернетом и связью самого высокого качества. Новое покрытие МТС позволит жителям и гостям района всегда оставаться на связи, делиться фото и видео природных мест, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами. С весенних месяцев Шигонский район всегда становится местом притяжения туристов со всей Самарской области и из соседних регионов. Подвальские террасы, Муранский бор, гора Светелка и усадьба Орловых-Давыдовых — главные визитные карточки Шигонского района.
Устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС есть и в самом районном центре, селе Шигоны, а также в таких населенных пунктах как Усолье, Волжский Утес, Малячкино, Новодевичье, Пионерский, Суринск, Муранка, Байдеряково, Береговой, Кяхта и Подвалье. Расширенная сеть от МТС поможет местным жителям и туристам быть на связи без помех и делиться файлами на высоких скоростях.
"Мы продолжаем строить новые базовые станции и расширять покрытие сети. Большая работа в этом году нами ведется в сельских районах, где смартфон — это зачастую единственная связь с большим миром. Быстрый мобильный интернет от МТС приходит в новые деревни и поселки, чтобы сельские жители могли пользоваться тем же цифровыми сервисами, что и горожане", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
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Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?