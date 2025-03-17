Поющие цветы: сериал о возрождении легендарного "ВИА "Васильки" уже скоро на Wink.ru

История воссоединения пропавшего 45 лет назад вокально-инструментального ансамбля "Васильки", а также разных поколений героев разворачивается на фоне мелодий семидесятых, в духе коллективов "Поющие гитары" и "Цветы", которые написал вдохновитель, продюсер и композитор сериала Сергей Жуков. Восьмисерийный музыкальный проект "ВИА "Васильки" (16+) уже весной выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), а телепремьера состоится на канале СТС. Главные роли в сериале исполнили Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин и Анна Котова. В сериале также появятся Игорь и Григорий Верники в роли одного персонажа в разные периоды его жизни.
"ВИА "Васильки" пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Балет", "Плакса", "Чистые", "Челюскин. Первые" и другие). За производство отвечает "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии".
Тизер:
Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.
В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля "Васильки" стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно "Васильки" (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Наследникам обязательно нужно снова объединить повзрослевших участников ВИА "Васильки" (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин) на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).
Юрий Шаров, режиссер сериала:
"Во время просмотра нашего сериала зрители смогут окунуться в атмосферу удивительного времени. Конечно, оно немного приукрашенное и фантазийное. Молодой аудитории будет интересно наблюдать, что испытывали люди, жившие в другой эпохе. Старшее поколение получит возможность предаться светлой ностальгии. Ну и наконец-то у нас Дмитрий Харатьян снова запоет. Мне кажется, этого долго ждали. Главная сложность подготовки заключалась в том, что нам нужно было подобрать молодых актеров на роли персонажей из ВИА "Васильки" и их "взрослые" версии. Естественно, нужна была какая-то внешняя связь между этими людьми, общие харизма и повадки. При этом нужно было найти хороших актеров, которые умеют петь. Мне кажется, у нас всё получилось справиться с этой задачей".
Григорий Верник, актер:
"Это мое первое участие в музыкальном проекте и это определенная ответственность, так как важную роль в такой работе играет не только драматическая составляющая, но и музыкальная. В прошлом артисты иначе исполняли свои композиции, стиль тех лет очень отличается от современного. Мне важно было передать эту разницу, в каком-то смысле "присвоить" себе песни моего персонажа. Ну и, естественно, у нас с другими актерами появилось много своих "переделок" песен, прозвучавших в сериале".
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?