Авито назвал самые популярные хендмейд-хобби жителей Самары

Больше половины жителей Самары (58%) занимаются рукоделием или делали это в прошлом. При этом женщины шьют, а мужчины чаще работают с деревом. Об этом заявили аналитики Авито, опросившие горожан: сколько из них занимаются рукоделием, с какой целью и какие хендмейд-хобби и товары сейчас на пике популярности.
- Больше половины опрошенных (58%) признались, что им нравится создавать что-то своими руками.
- Женщины в основном увлекаются вязанием и шитьем, рисуют по номерам, собирают алмазные мозаики и румбоксы, мужчины — предпочитают изготовление мебели и поделок из дерева.
- При этом мужчины чаще монетизируют свое творческое хобби — 20% против 16% женщин делают товары на продажу.
Топ-5 хендмейд-хобби
Женщины более склонны создавать что-то своими руками (73% против 41% мужчин). При этом мужчины чаще планируют завести такое хобби (19% против 14% женщин). Популярнее всего хендмейд-хобби у молодежи — 66% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет рассказали, что им нравится такой досуг. Среди тех, кто занимается хендмейдом, больше всего опрошенных с высоким доходом (56%).
Среди самых популярных хобби, связанных с рукоделием, лидируют картины по номерам, алмазные мозаики и румбоксы — ими увлекаются 41% жителей Самары. На втором месте — шитье и вязание (37%). В пятерку лидеров также вошли ремонт и дизайн интерьера, в том числе реставрация мебели (26%), создание декора для дома (24%) и ювелирные украшения и бижутерия (17%).
Женщины чаще выбирают шитье и вязание (55% против 11% мужчин). Это хобби особенно популярно у людей старше 55 лет — более половины респондентов в этом возрасте (54%) шьют и вяжут.
Женщины также больше любят рисовать картины по номерам, собирать алмазные мозаики и румбоксы (43% против 11% мужчин). Такой вид хобби наиболее востребован у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (44%).
Мужчины предпочитают столярное мастерство и токарное дело — они чаще увлекаются резьбой по дереву и созданием предметов мебели (43% против 4% женщин), а также с большим удовольствием делают ремонт своими руками (37% против 17% женщин).
"Одна из особенностей Авито это предложения от локальных мастеров, товары под заказ, хенд-мейд, — то, чего не найти в сетевых магазинах. На сегодняшний день на Авито почти 15,5 тысяч продавцов выложили объявления с товарами ручной работы. По сравнению с прошлым годом количество таких пользователей выросло на 7%. Мы фиксируем их рост, в том числе и потому, что Авито выстраивает готовую инфраструктуру для развития микропредпринимательства и МСП", — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товары.
Траты на хобби
Большинство опрошенных (52%) покупают материалы для хендмейд-хобби в интернет-магазинах и на онлайн-площадках. 40% тратят на товары для творчества от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей, еще 33% готовы потратить до 3 тысяч рублей, и 8% — до 5 тысяч рублей в месяц.
Зачем жители Самары занимаются хендмейдом
Половина опрошенных (57%) рассматривают хендмейд как терапию — рукоделие позволяет им снять напряжение и уменьшить уровень стресса. Женщины чаще прибегают к этому способу, чтобы расслабиться и отвлечься от проблем (62% против 49% мужчин).
39% респондентов занимаются хендмейдом, чтобы поднять настроение. Еще 35% смотрят на такие занятия с практической точки зрения — они создают своими руками подарки для родных и близких. Четверть опрошенных (27%) используют рукоделие для творческого самовыражения. Только 18% респондентов монетизируют свои увлечения, делая товары на продажу. Причем мужчины чаще рассматривают хендмейд как источник заработка.
Самые популярные товары ручной работы
Больше половины жителей Самары (59%) покупают изделия ручной работы. Спрос на такие товары выше среди женщин (57% против 48% мужчин).
Верхнюю строчку в рейтинге самых продаваемых хендмейд-изделий занимают украшения и аксессуары. Такие товары покупают или планируют приобрести треть опрошенных (36%). В топ-5 также вошли декор для дома, сувениры, косметика и натуральное мыло и текстиль для дома.
Женщины чаще покупают декор для дома ручной работы (40% против 29% мужчин), мужчины — делают выбор в пользу сувениров (42% против 29% женщин).
По данным аналитиков Авито Товаров, по итогам 2024 года по сравнению с предыдущим годом в 3 раза выросли продажи брошей ручной работы. В 2,5 раза чаще стали покупать хендмейд борсетки и портфели, в 2 раза — интерьерные часы, на 88% — конфеты ручной работы.
Последние комментарии
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!